Prime'a abone ol
Formula 1
Son dakika

McLaren, 2024 F1 aracını ilk kez çalıştırdı!

McLaren, 2024 Formula 1 sezonunda mücadele edeceği yeni MCL38'i bugün ilk kez çalıştırdı.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Oscar Piastri, McLaren

McLaren bir başka dönüm noktasına ulaşmış durumda; yeni aracın gelişiminde istediği noktada olduğunu açıklayan İngiliz ekip, şimdi de yeni MCL38'i ilk kez ateşledi.

Andrea Stella liderliğindeki ekip, haberi 16 saniye süren kısa bir video aracılığıyla paylaştı.

Videoda sadece McLaren logosu olduğu için görüntü anlamında çıkarılacak hiçbir şey yok. Fakat yeni motorun çalıştırılması, takım için her şeyin plana göre gittiği anlamına geliyor.

 


Takım yeni renk düzenini geçtiğimiz haftalarda tanıtmış ve temelde siyah/turuncu renkleriyle yarışacağını duyurmuştu.

Gerçek MCL38 ise 14 Şubat Sevgililer Günü'nde tanıtılacak ve kısa bir süre sonra da ilk kez piste çıkarılacak.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Berger: "Verstappen şimdiye kadarki en iyi Formula 1 pilotu"
Sonraki haber Barretto: "2018 model bir Ricciardo, Red Bull için 'güçlü' bir seçenek olabilir"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Resmi: F1, Andretti'nin spora giriş başvurusunu reddetti!

Resmi: F1, Andretti'nin spora giriş başvurusunu reddetti!

Formula 1

Resmi: F1, Andretti'nin spora giriş başvurusunu reddetti! Resmi: F1, Andretti'nin spora giriş başvurusunu reddetti!

Ferrari, yeni SF-24'ün montajında sona geldi!

Ferrari, yeni SF-24'ün montajında sona geldi!

Formula 1

Ferrari, yeni SF-24'ün montajında sona geldi! Ferrari, yeni SF-24'ün montajında sona geldi!

Alonso, 2025 yılında da devam etmek istiyor!

Alonso, 2025 yılında da devam etmek istiyor!

Formula 1

Alonso, 2025 yılında da devam etmek istiyor! Alonso, 2025 yılında da devam etmek istiyor!

Lando Norris
Daha fazlası
Lando Norris
Norris: "Şampiyonluk için mücadele etmek yarış kazanmaktan daha büyük bir adım"

Norris: "Şampiyonluk için mücadele etmek yarış kazanmaktan daha büyük bir adım"

Formula 1

Norris: "Şampiyonluk için mücadele etmek yarış kazanmaktan daha büyük bir adım" Norris: "Şampiyonluk için mücadele etmek yarış kazanmaktan daha büyük bir adım"

Norris, YouTube yıldızı Lenney ile ortak oldu

Norris, YouTube yıldızı Lenney ile ortak oldu

Formula 1

Norris, YouTube yıldızı Lenney ile ortak oldu Norris, YouTube yıldızı Lenney ile ortak oldu

Stella: "Pilotların işbirliği yapması bize bu sene daha fazla katkı sağlar"

Stella: "Pilotların işbirliği yapması bize bu sene daha fazla katkı sağlar"

Formula 1

Stella: "Pilotların işbirliği yapması bize bu sene daha fazla katkı sağlar" Stella: "Pilotların işbirliği yapması bize bu sene daha fazla katkı sağlar"

McLaren
Daha fazlası
McLaren
Brown: "Bütçe limiti takımların arasındaki farkın azalmasını sağladı"

Brown: "Bütçe limiti takımların arasındaki farkın azalmasını sağladı"

Formula 1

Brown: "Bütçe limiti takımların arasındaki farkın azalmasını sağladı" Brown: "Bütçe limiti takımların arasındaki farkın azalmasını sağladı"

McLaren, 2024 sezonu öncesinde fabrikada yenilemeler yaptı

McLaren, 2024 sezonu öncesinde fabrikada yenilemeler yaptı

Formula 1

McLaren, 2024 sezonu öncesinde fabrikada yenilemeler yaptı McLaren, 2024 sezonu öncesinde fabrikada yenilemeler yaptı

Norris, yeni anlaşmasının ardından üç elit pilotla aynı seviyede

Norris, yeni anlaşmasının ardından üç elit pilotla aynı seviyede

Formula 1

Norris, yeni anlaşmasının ardından üç elit pilotla aynı seviyede Norris, yeni anlaşmasının ardından üç elit pilotla aynı seviyede

Son Haberler

F1 tarihinin en gösterişli lansmanları

F1 tarihinin en gösterişli lansmanları

F1 Formula 1

F1 tarihinin en gösterişli lansmanları F1 tarihinin en gösterişli lansmanları

F1 fotoğrafçısı, Verstappen'in 'pist üstü gelişimine' nasıl yardım etti?

F1 fotoğrafçısı, Verstappen'in 'pist üstü gelişimine' nasıl yardım etti?

F1 Formula 1

F1 fotoğrafçısı, Verstappen'in 'pist üstü gelişimine' nasıl yardım etti? F1 fotoğrafçısı, Verstappen'in 'pist üstü gelişimine' nasıl yardım etti?

Hamilton, ikonik 'hammer time' mesajının kökenini açıkladı

Hamilton, ikonik 'hammer time' mesajının kökenini açıkladı

F1 Formula 1

Hamilton, ikonik 'hammer time' mesajının kökenini açıkladı Hamilton, ikonik 'hammer time' mesajının kökenini açıkladı

Çaylak enerjisiyle Alonso, Aston Martin'e örnek oluyor

Çaylak enerjisiyle Alonso, Aston Martin'e örnek oluyor

F1 Formula 1

Çaylak enerjisiyle Alonso, Aston Martin'e örnek oluyor Çaylak enerjisiyle Alonso, Aston Martin'e örnek oluyor

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol