McLaren, 2024 F1 aracını ilk kez çalıştırdı!
McLaren, 2024 Formula 1 sezonunda mücadele edeceği yeni MCL38'i bugün ilk kez çalıştırdı.
McLaren bir başka dönüm noktasına ulaşmış durumda; yeni aracın gelişiminde istediği noktada olduğunu açıklayan İngiliz ekip, şimdi de yeni MCL38'i ilk kez ateşledi.
Andrea Stella liderliğindeki ekip, haberi 16 saniye süren kısa bir video aracılığıyla paylaştı.
Videoda sadece McLaren logosu olduğu için görüntü anlamında çıkarılacak hiçbir şey yok. Fakat yeni motorun çalıştırılması, takım için her şeyin plana göre gittiği anlamına geliyor.
Takım yeni renk düzenini geçtiğimiz haftalarda tanıtmış ve temelde siyah/turuncu renkleriyle yarışacağını duyurmuştu.
Gerçek MCL38 ise 14 Şubat Sevgililer Günü'nde tanıtılacak ve kısa bir süre sonra da ilk kez piste çıkarılacak.
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