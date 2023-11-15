McLaren: "2024 F1 aracındaki değişiklikler, aerodan daha fazlası olmak zorunda"

Woking merkezli takım son yarışlarda Red Bull'un en istikrarlı rakibi olarak ortaya çıktı ve son altı yarışta beş kez podyuma çıktı.

McLaren bu yıl içinde etkileyici bir ilerleme kaydetmiş olsa da, saf hız açısından baskın Red Bull takımına meydan okumayı düşünmeden önce yapması gereken daha çok iş olduğunun farkında.

Brezilya Grand Prix'sinde konuşan McLaren takım patronu Andrea Stella, şu anda iki takımı ayıran tek şeyin lastik yönetimi olduğunu ve Red Bull'un bozulma ile başa çıkma konusunda hâlâ avantajlı olduğunu söyledi.

Takım 2024 tasarımına devam ederken, Stella aradaki farkı kapatmak için kaydetmeleri gereken ilerlemenin sadece yere basma kuvvetinin ötesine geçtiğini düşünüyor.

Stella, "Diyelim ki bazı hedefler belirledik, ancak bunların hangi alanda ve nasıl olduğunu söyleyemem. Ancak söyleyebileceğim şey, bunun sadece aero tarafında olmadığı." dedi.

Motorsport.com'un lastik bozulması sorununun ne kadarının aerodinamik, ne kadarının mekanik kaynaklı olduğu sorusuna Stella, "Bu ikisinin bir kombinasyonu. Bundan daha fazlasını söyleyemem." şeklinde cevap verdi.

McLaren, bu yıl düşük performans gösteren Mercedes ve Ferrari gibi rakiplerinin 2024'teki araçları için radikal yenilemelere giriştiğini biliyor - bu da F1'in önündeki mücadelenin gelecek yıl çok farklı olabileceği anlamına geliyor.

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Andrea Stella, Takım Müdürü, McLaren, Lando Norris, McLaren, 3. sıra, Oscar Piastri, McLaren, McLaren ekibi yarıştan sonra kutlama yapıyor

Ancak Stella, takımının bu kış ilerlemek için iyi bir konumda olduğunu çünkü çok daha rekabetçi bir platformla başlayacaklarını düşünüyor.

Stella, "Doğrusunu söylemek gerekirse, gelecek yılın aracıyla nerede olduğunuz kısmen bu yıl nerede olduğunuza bağlı, çünkü herkes için başlangıç noktası bu."

"Ancak bu, gelişim eğrisine de bağlı. [McLaren'daki] bu gelişim süreci hemen hemen Temmuz ayında başladı ve gelecek yılın aracı üzerinde çalıştığınız çok uzun bir dönem var." dedi.

McLaren'in şu anki formuyla ilgili önemli bir husus, takımın pek de istediğini bulamadığı lansman aracının üzerinden bu seviyeye gelmiş olması.

Stella, MCL60'ın bazı yönlerinin korunduğunu, ancak ekibin sezon boyunca birçok unsuru elden geçirmek zorunda kaldığını söyledi.

Stella, "Mart ayında lansmanını yaptığımız araçta süreklilik içinde geliştirilen bazı unsurlar var, ancak çoğu süreksizlik içinde geliştirildi."

"Özellikle zemin, kaporta, arka kanat ve bir dereceye kadar ön kanat söz konusu olduğunda bu durum böyleydi."

"Sadece farklı konseptlere girmemiz ve onları çalıştırmaya başlamamız gerekiyordu. Bu sadece, lansman aracının başlangıç konseptinin doğrusal bir yinelemeli gelişimi değildi." dedi.