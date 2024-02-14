McLaren, 2024 F1 aracı MCL38'i tanıttı!
McLaren, 2024 F1 sezonunda mücadele edeceği yeni aracı MCL38'i sosyal medya hesabından paylaştığı video ile tanıttı.
McLaren; 2024 aracı MCL38'in renk düzenini neredeyse bir ay önce, 16 Ocak'ta, sürpriz bir şekilde tanıtmış ve bunu yapmak için lansmanı beklemeyerek herkesi şaşırtmıştı.
MCL38'de, son yıllarda görmeye alıştığımız üzere turuncu ve siyah (karbon fiber) renkler tarafından domine edilen bir renk düzeni bizi karşılamıştı.
Bahsettiğimiz gibi, MCL38'in renk düzenini yaklaşık 1 ay önce zaten görmüştük. Bugün ise Lando Norris ve Oscar Piastri'nin 2024 sezonunda yarışacağı aracın yeni görselleri yayınlandı. Takım, yeni MCL38'i bugün çekim günü kapsamında Silverstone'da piste de çıkaracak.
McLaren MCL38
Fotoğraf: McLaren
McLaren, geçen yılların aksine McLaren Technology Centre'da bir sunum yapmadı ve sadece sosyal medya aracılığıyla görseller paylaştı.
Bundan yaklaşık 1 yıl önce, 2023 aracının lansmanında yüzler gülmüyordu çünkü herkes griddeki en yavaş araçlardan birine sahip olacaklarının farkındaydı ve beklentileri düşürmeye çalışıyordu.
Nitekim 2023'e son sıralarda giriş yapan McLaren, yeni takım patronu Andrea Stella ve teknik departmanı ile yükselişe geçti ve Bakü yarışından itibaren getirdiği güncellemelerle performansını hızlı bir şekilde artırdı.
Öyle ki sezona en yavaş araçlardan biri olarak başlayan MCL60, sezonun ikinci yarısında Red Bull'un belki de en büyük rakibiydi. Katar'da Piastri ile sprint yarışını kazanan takım, sezonu toplamda 9 podyum ile noktalamış oldu.
McLaren MCL38
Fotoğraf: McLaren
Halihazırda güçlü teknik kadrosuna Red Bull'dan Rob Marshall ve Ferrari'den David Sanchez gibi önemli mühendisler katan Woking merkezli ekip, 2023'ün ikinci yarısının en hızlı araçlarından biri olan MCL60'ın üzerine bir şeyler koymayı başarırsa; 2024'te daha da iyi bir sezon geçirebilir.
McLaren kış aylarında sadece MCL38'i geliştirmek için çalışmadı, aynı zamanda pilot kadrosunun geleceğini de güvence altına aldı.
Etkileyici bir çaylak yılı geçiren Piastri'nin sözleşmesini 2026'nın sonuna kadar uzatan takım; kış aylarında da Norris'in sözleşmesini 2027'nin sonuna kadar uzattı. McLaren böylelikle griddeki en genç ve yetenekli pilot kadrolarından birini kaybetme riskini -en azından şimdilik- fazlasıyla azaltmış oldu.
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