McLaren, 2024 aracının adı hakkında ipucu mu verdi?

Ekip, X'te yaptığı bir paylaşımda, Woking'deki merkezlerinin Noel öncesinde nasıl göründüğünü şaka yollu da olsa gösteren hoş bir animasyon hazırladı.

Zak Brown'ın ofisinde golf pratiği yaptığı ve Oscar Piastri'nin hamur işleri servis ettiği görselde ekip, 2024 yılında Red Bull'a meydan okuyacağını umdukları aracın adını da açıklamış olabilir.

Görseldeki hediye paketine sarılmış F1 aracının hemen üzerinde, bir ekip üyesinin yeni aracın bazı önemli yönlerini çılgınca gizlemeye çalıştığı bir hediye paketi istasyonu var.

Bu istasyonda, duvarda 'MCL38' yazan bir tabela yer alıyor.

McLaren geçen sezon 60. yıldönümünü kutlamak için araç adlarıyla ilgili geleneğini değiştirerek 2023 aracına MCL60 adını vermiş olsa da, takımın 2017'den beri kullandığı adlandırma sistemine geri dönmesi mantıklı olacaktır.

O yıl, başlığın MP4 kısmını attılar ve araçlarını sadece MCL32 olarak adlandırdılar. Bu ad o zamandan beri 2023'e kadar sayısal değer olarak artıyor.

Bu durumda MCL38, ekip henüz onaylanmamış resmi bir tanıtım tarihinden önce aracın tasarımını tamamlamaya çalışırken mükemmel bir anlam ifade edecektir.