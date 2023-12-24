McLaren: "2024 aracı üstünde gece gündüz çalışıyoruz"

McLaren'in 2023'teki hızlı yükselişi, takımın sezon sonunda dördüncülüğü elde etmesini sağladı.

Ancak bununla birlikte daha da büyük beklentiler ortaya çıktı. Pek çok kişi McLaren'in 2024'te baskın Red Bull takımına en yakın rakip olacağını düşünüyor.

Brown, "2024 aracımız üzerinde gece gündüz çalışırken, bu yılki ilerlemenin üzerine koymayı ve gelecek yıl rakiplerimizi daha da zorlamayı amaçlıyoruz."

"Önümüzdeki sezon, aradaki farkı kapatmaya devam etmek için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıyayız."

"Tüm takımlar araç geliştirme ve pist dışında da en az pistte olduğu kadar şiddetli olan daha yüksek hız arayışına kilitlenmiş durumda, ancak ekibimiz her zamanki kararlılığı ve durmak bilmeyen adanmışlığıyla bu zorluğun üstesinden gelecektir."

"Mercedes, Ferrari ve Aston Martin işimizi kolaylaştırmadı, ancak her yarışta her turda zorladık ve sonunda heyecan verici bir finiş elde ettik."

"Daha önce hiçbir zaman beş farklı takım aynı sezonda yedi podyum elde etmemişti; bu da bu yılki sıralamanın rekabetçi yapısının altını çiziyor."

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, 2nd position, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Oscar Piastri, McLaren, 3rd position, Andrea Stella, Team Principal, McLaren, the McLaren team celebrate after the race

Brown'ın değerlendirmesi, Abu Dabi sezon finalinde Lando Norris'in gelecek yıl araçta 'daha büyük değişiklikler' olacağına dair son derece olumlu sözlerinin ardından geldi.

Norris, "Geçen yıl yaptığımızdan daha büyük değişiklikler bekliyorum."

"Şu anda her zamankinden daha fazla şeyi aynı anda ele alabileceğimiz bir yerde olduğumuzu hissediyorum."

"Eğer hâlâ sonuncuysanız, tek bir şeye daha fazla odaklanmaya çalışırsınız, sadece aracı biraz daha hızlı hale getirmeye çalışırsınız.

"Şimdi çok daha iyi bir konumda olduğumuzu düşünüyorum. Artık bazı ince ayrıntılara odaklanabiliriz, ancak son beş yılda pek de geliştiremediğimiz ayrıntılar var: Bir pilot olarak daha fazla sahip olmak istediğim ve bana daha uygun olduğunu düşündüğüm şeyler."

"Sanırım artık bunlara odaklanmaya ve bunları geliştirmeye çalışan herkesten daha yetenekliyiz. Bu sıralamaya, yarış temposuna ve yarışa yardımcı olacak."

"Bazı küçük şeyler büyük farklar yaratabilir. Bu yüzden eğer bunlar üzerinde çalışabilirsek, gelecek yıl çok iyi ve daha tutarlı bir araca sahip olabileceğimize eminim. Sahip olmak istediğimiz en önemli şey bu." dedi.