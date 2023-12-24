Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

McLaren: "2024 aracı üstünde gece gündüz çalışıyoruz"

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, 2024'te Red Bull, Mercedes ve Ferrari'yi 'daha da zorlamak' için takımın gece gündüz çalıştığını dile getirdi.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Yayın tarihi
Oscar Piastri, McLaren MCL60

McLaren'in 2023'teki hızlı yükselişi, takımın sezon sonunda dördüncülüğü elde etmesini sağladı.

Ancak bununla birlikte daha da büyük beklentiler ortaya çıktı. Pek çok kişi McLaren'in 2024'te baskın Red Bull takımına en yakın rakip olacağını düşünüyor.

Brown, "2024 aracımız üzerinde gece gündüz çalışırken, bu yılki ilerlemenin üzerine koymayı ve gelecek yıl rakiplerimizi daha da zorlamayı amaçlıyoruz." 

"Önümüzdeki sezon, aradaki farkı kapatmaya devam etmek için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıyayız."

"Tüm takımlar araç geliştirme ve pist dışında da en az pistte olduğu kadar şiddetli olan daha yüksek hız arayışına kilitlenmiş durumda, ancak ekibimiz her zamanki kararlılığı ve durmak bilmeyen adanmışlığıyla bu zorluğun üstesinden gelecektir."

"Mercedes, Ferrari ve Aston Martin işimizi kolaylaştırmadı, ancak her yarışta her turda zorladık ve sonunda heyecan verici bir finiş elde ettik."

"Daha önce hiçbir zaman beş farklı takım aynı sezonda yedi podyum elde etmemişti; bu da bu yılki sıralamanın rekabetçi yapısının altını çiziyor."

Lando Norris, McLaren, 2nd position, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Oscar Piastri, McLaren, 3rd position, Andrea Stella, Team Principal, McLaren, the McLaren team celebrate after the race

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren, 2nd position, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Oscar Piastri, McLaren, 3rd position, Andrea Stella, Team Principal, McLaren, the McLaren team celebrate after the race

Brown'ın değerlendirmesi, Abu Dabi sezon finalinde Lando Norris'in gelecek yıl araçta 'daha büyük değişiklikler' olacağına dair son derece olumlu sözlerinin ardından geldi.

Norris, "Geçen yıl yaptığımızdan daha büyük değişiklikler bekliyorum." 

"Şu anda her zamankinden daha fazla şeyi aynı anda ele alabileceğimiz bir yerde olduğumuzu hissediyorum."

"Eğer hâlâ sonuncuysanız, tek bir şeye daha fazla odaklanmaya çalışırsınız, sadece aracı biraz daha hızlı hale getirmeye çalışırsınız.

"Şimdi çok daha iyi bir konumda olduğumuzu düşünüyorum. Artık bazı ince ayrıntılara odaklanabiliriz, ancak son beş yılda pek de geliştiremediğimiz ayrıntılar var: Bir pilot olarak daha fazla sahip olmak istediğim ve bana daha uygun olduğunu düşündüğüm şeyler."

"Sanırım artık bunlara odaklanmaya ve bunları geliştirmeye çalışan herkesten daha yetenekliyiz. Bu sıralamaya, yarış temposuna ve yarışa yardımcı olacak."

"Bazı küçük şeyler büyük farklar yaratabilir. Bu yüzden eğer bunlar üzerinde çalışabilirsek, gelecek yıl çok iyi ve daha tutarlı bir araca sahip olabileceğimize eminim. Sahip olmak istediğimiz en önemli şey bu." dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Horner: "Perez ile devam edip etmeyeceğimiz 2024 performansına bağlı olacak"
Sonraki haber Vowles, Williams'ta gösterdiği başarı için Brawn ve Wolff etkisinden bahsetti

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Krack, 2026 ortaklığı öncesinde Honda ile ilişkilerini detaylandırdı

Krack, 2026 ortaklığı öncesinde Honda ile ilişkilerini detaylandırdı

Formula 1

Krack, 2026 ortaklığı öncesinde Honda ile ilişkilerini detaylandırdı Krack, 2026 ortaklığı öncesinde Honda ile ilişkilerini detaylandırdı

Hulkenberg, 2023 Haas güncellemeleri hakkında: "Hiçbir şey elde edemedik"

Hulkenberg, 2023 Haas güncellemeleri hakkında: "Hiçbir şey elde edemedik"

Formula 1

Hulkenberg, 2023 Haas güncellemeleri hakkında: "Hiçbir şey elde edemedik" Hulkenberg, 2023 Haas güncellemeleri hakkında: "Hiçbir şey elde edemedik"

Wolff: "WEC, Schumacher'in F1'e geri dönmesine yardımcı olabilir"

Wolff: "WEC, Schumacher'in F1'e geri dönmesine yardımcı olabilir"

Formula 1

Wolff: "WEC, Schumacher'in F1'e geri dönmesine yardımcı olabilir" Wolff: "WEC, Schumacher'in F1'e geri dönmesine yardımcı olabilir"

McLaren
Daha fazlası
McLaren
Stella, Pistri'nin en iyi yarışı olarak gördüğü Japonya GP'nin detaylarını açıkladı

Stella, Pistri'nin en iyi yarışı olarak gördüğü Japonya GP'nin detaylarını açıkladı

Formula 1

Stella, Pistri'nin en iyi yarışı olarak gördüğü Japonya GP'nin detaylarını açıkladı Stella, Pistri'nin en iyi yarışı olarak gördüğü Japonya GP'nin detaylarını açıkladı

Wolff: "2024 öncesinde beklentileri doğru ayarlamak önemli"

Wolff: "2024 öncesinde beklentileri doğru ayarlamak önemli"

Formula 1

Wolff: "2024 öncesinde beklentileri doğru ayarlamak önemli" Wolff: "2024 öncesinde beklentileri doğru ayarlamak önemli"

Brown: "McLaren, Norris ve Piastri arasındaki olası bir gerilimin 'önüne geçebilir'"

Brown: "McLaren, Norris ve Piastri arasındaki olası bir gerilimin 'önüne geçebilir'"

Formula 1

Brown: "McLaren, Norris ve Piastri arasındaki olası bir gerilimin 'önüne geçebilir'" Brown: "McLaren, Norris ve Piastri arasındaki olası bir gerilimin 'önüne geçebilir'"

Son Haberler

Alpine, yeni F1 aracını 7 Şubat'ta tanıtacak

Alpine, yeni F1 aracını 7 Şubat'ta tanıtacak

F1 Formula 1

Alpine, yeni F1 aracını 7 Şubat'ta tanıtacak Alpine, yeni F1 aracını 7 Şubat'ta tanıtacak

Wolff: "Brezilya GP'yi hatırlamak istemiyorum"

Wolff: "Brezilya GP'yi hatırlamak istemiyorum"

F1 Formula 1

Wolff: "Brezilya GP'yi hatırlamak istemiyorum" Wolff: "Brezilya GP'yi hatırlamak istemiyorum"

Norris: "Yavaş başlangıç sayesinde araçtan maksimumu almayı öğrendik"

Norris: "Yavaş başlangıç sayesinde araçtan maksimumu almayı öğrendik"

F1 Formula 1

Norris: "Yavaş başlangıç sayesinde araçtan maksimumu almayı öğrendik" Norris: "Yavaş başlangıç sayesinde araçtan maksimumu almayı öğrendik"

Piastri: "Alonso ile çalışmak 'gözlerimi' açtı"

Piastri: "Alonso ile çalışmak 'gözlerimi' açtı"

F1 Formula 1

Piastri: "Alonso ile çalışmak 'gözlerimi' açtı" Piastri: "Alonso ile çalışmak 'gözlerimi' açtı"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol