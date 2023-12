McLaren: "2024 aracı üstünde gece gündüz çalışıyoruz"

McLaren'in 2023'teki hızlı yükselişi, takımın sezon sonunda dördüncülüğü elde etmesini sağladı.

Ancak bununla birlikte daha da büyük beklentiler ortaya çıktı. Pek çok kişi McLaren'in 2024'te baskın Red Bull takımına en yakın rakip olacağını düşünüyor.

Brown, "2024 aracımız üzerinde gece gündüz çalışırken, bu yılki ilerlemenin üzerine koymayı ve gelecek yıl rakiplerimizi daha da zorlamayı amaçlıyoruz."

"Önümüzdeki sezon, aradaki farkı kapatmaya devam etmek için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıyayız."

"Tüm takımlar araç geliştirme ve pist dışında da en az pistte olduğu kadar şiddetli olan daha yüksek hız arayışına kilitlenmiş durumda, ancak ekibimiz her zamanki kararlılığı ve durmak bilmeyen adanmışlığıyla bu zorluğun üstesinden gelecektir."

"Mercedes, Ferrari ve Aston Martin işimizi kolaylaştırmadı, ancak her yarışta her turda zorladık ve sonunda heyecan verici bir finiş elde ettik."

"Daha önce hiçbir zaman beş farklı takım aynı sezonda yedi podyum elde etmemişti; bu da bu yılki sıralamanın rekabetçi yapısının altını çiziyor."

Lando Norris, McLaren, 2nd position, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Oscar Piastri, McLaren, 3rd position, Andrea Stella, Team Principal, McLaren, the McLaren team celebrate after the race