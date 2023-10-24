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McLaren: "2023'ün kalanında daha fazla 'sihirli güncelleme' olmayacak"

Takım patronu Andrea Stella'ya göre McLaren, 2023 Formula 1 aracı için Red Bull'a daha da yaklaşmasına yardımcı olacak "sihirli" güncellemelere sahip değil.

Matt Kew
Editör Matt Kew
Yardımcı Editör Müşra Demir
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Oscar Piastri, McLaren MCL60

Lando Norris, geçen hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinin 1. virajında pole pozisyonundaki Charles Leclerc'i geçmiş ve uzun süre lider gitmişti.

Sonrasında İngiliz pilot, liderliği kaybetti fakat Lewis Hamilton'ın diskalifiyesiyle ikinci oldu.

Meksika, Brezilya, Las Vegas ve Abu Dhabi'deki diğer yarışların McLaren MCL60'a daha iyi uyan yüksek hızlı pistlerden uzaklaşmak anlamına geldiği göz önüne alındığında; Norris şimdi ilk GP galibiyeti için en iyi şansının ortadan kalktığını düşünüyor.

Buna ek olarak takım patronu Stella, McLaren'ın Red Bull'a karşı mücadeleyi devam ettirmek için hızı ve lastik aşınmasını önemli ölçüde azalmaya yardımcı olacak "sihirli" bir güncellemeye sahip olmadığını söyledi.

Stella, "Bu sezon, araç gelişimi açısından tur zamanı veya lastik aşınmasını önemli ölçüde değiştirecek herhangi bir sihirli güce sahip olmayacağımız konusunda gerçekçiyiz."

"Ama aynı zamanda, bu pistin (Circuit of The Americas) bir buçuk stint boyunca yarışı lider götürdüğümüz bir pist olmasını beklemiyorduk. Önümüzdeki yarışları sabırsızlıkla bekliyoruz ve umarım başarılı olabiliriz." dedi.

Zak Brown, CEO, McLaren Racing,rea Stella, Team Principal, McLaren, Lando Norris, McLaren, 3rd position, Oscar Piastri, McLaren, the McLaren team celebrate after the race

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Zak Brown, CEO, McLaren Racing,rea Stella, Team Principal, McLaren, Lando Norris, McLaren, 3rd position, Oscar Piastri, McLaren, the McLaren team celebrate after the race

2023 sezonunun açılış yarışı olan Bahreyn GP, McLaren'ın sezon başındaki hızını tam olarak yansıtmazken; ne Norris ne de takım arkadaşı Oscar Piastri, yarışı 17. ve sonuncu bitirmeden önce Q3'e kalamamıştı.

Ancak Azerbaycan'da yeni bir taban ve Avusturya'dan başlayarak, neredeyse "her bir aerodinamik parçayı" değiştirmek için tasarlanan üç aşamalı radikal bir güncelleme; takımın sezondaki akışını değiştirdi ve MCL60'ı düzenli olarak Red Bull'un ardından en hızlı ikinci araç haline getirdi.

Stella, bu büyük kazanımların McLaren'i potansiyel Austin galibiyetini kaybetme konusunda "karışık duygular" içinde bıraktığını söyledi.

"Burada bir podyum kutluyoruz ama aynı zamanda ilk stintten sonra zaferi elde etmek için yeterli hıza sahip olabiliriz gibi görünüyordu."

"Podyumdan çok mutlu olduğumuzu bir kez daha teyit etmek istiyorum ve bu kesinlikle yarıştan sonraki ilk saniyelerde herkesin 'Ah, ne yazık ki kazanamadık' dediği bir şeydi."

“Bence herkes başladığımız nokta düşünülünce; bu sezon bir dizi podyum eklemenin önemini fark ediyor. Ama şimdiye kadar bir sonraki adımı aradığımız bu kararlılığı da seviyorum.”

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