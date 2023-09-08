Prime'a abone ol
Önceki / Magnussen: "Takım her zamankinden daha iyi bir yerde" Sonraki / Ralf Schumacher'e göre Stroll'ün uzun vadeli geleceği risk altında
Formula 1 Haberler

McLaren, 2023'teki sürtünme sorunlarını nasıl aştı?

McLaren'in son dönemdeki iyileştirme hamlesi onu Formula 1 sıralamasında ön sıralara taşıdı, ancak bu sezon başındaki tüm sorunlarını çözdüğü anlamına gelmiyor.

Matt Somerfield
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Giorgi Piola
McLaren MCL60 rear wing comparison Monza/Zandvoort

Aslında, takımın önündeki en büyük zorluklardan biri MCL60'ın aero verimliliğini arttırmak. Bu durum, aracın bazı pistlerde fazla sürükleyici olmasıyla kendini gösteriyor.

Bu açıdan, geçen hafta sonu İtalya Grand Prix'si çok farklı bir meydan okuma sundu, çünkü Monza pisti tamamen düzlük hızıyla ilgiliydi.

Spa-Francorchamps gibi önceki pistlerdeki rakipleriyle kıyaslandığında düzlük hızı açısından bariz bir dezavantaja sahip olan takımın, puan mücadelesi için herhangi bir şansa sahip olması için başka bir parça paketi getirmesi gerektiği açıktı.

McLaren'in rakiplerinin çoğu, Monza'nın benzersiz zorlukları için özel bir arka kanat tasarımına odakladı.

McLaren de piste özel bir tasarım sunarken, serbest antrenmanlar sırasında sezonun ilerleyen dönemlerinde faydalı olabilecek başka bir düşük yere basma kuvveti varyantı üzerinde yan yana veri toplamak için zamanını kullandı.

Oscar Piastri, McLaren MCL60, with aero paint
Lando Norris, McLaren MCL60, with aero paint

Takım, 1. antrenman sırasında Oscar Piastri'nin aracında görülen (solda) ve izin verilen kutu bölgesinde çok daha az yer kaplayan arka kanat elemanlarına sahip olan tasarımla yarışmaya devam etti.

Bununla birlikte, Norris'in MCL60'ındaki (sağda) düzenlemeye kıyasla Piastri'nin aracındaki kiriş kanat konfigürasyonunun ne kadar daha yüklü olduğu da dikkat çekicidir.

Daha düşük yere basma kuvvetine sahip kiriş kanat konfigürasyonuyla dengelenen Norris'in aracında, kaşık şeklinde bir ana kanada ve bu şekle uyacak şekilde arka kenarda kırpılmış bir üst kanada sahip daha yüksek yere basma kuvvetine sahip bir arka kanat konfigürasyonu bulunuyordu.

McLaren'in bunu uç plakası için bir üst köşe dolgu paneliyle eşleştirmesi de ilgi çekiciydi. Bu, Woking merkezli ekip için yeni bir yöndü, ancak bu tasarım yönünün ilk olarak 2022'de Alpine tarafından ve o zamandan beri Mercedes tarafından daha kapsamlı bir şekilde kullanıldığını gördük.

McLaren MCL60 front brake inlet comparison

McLaren MCL60 ön fren girişi karşılaştırması

Fotoğraf: Uncredited

Kanat seviyeleri bir yana, McLaren sadece Monza için değil, ileriye dönük olarak da MCL60'ın verimliliğini artırmaya yardımcı olmak için birkaç şey daha denedi.

Aracın ön tarafında, fren kanalı girişinde ince bir değişiklik yapılarak, süspansiyon elemanları ve fren kanalı çitinin geri kalanı (solda, yeni) üzerindeki ve etrafındaki dış akışı iyileştirmek için üst yarıda şekli değiştirildi.

Bu değişiklik aynı zamanda ön lastiğin yarattığı türbülansı da değiştirmektedir ve bu nedenle aşağı akış da göz önünde bulundurulduğunda önemli bir önlemdir.

Bununla birlikte, bu bileşenleri tasarlarken yapılması gereken dengeleme hareketi, hâlâ yeterli fren soğutma performansı sağlamaktır. Tek başına bu bile, Monza'da yarışan tasarımın tek çıkışı olmayacağı muhtemel olsa da, kalan yarışların bazılarında eski konfigürasyonun kullanılmasını gerektirecektir.

Ferrari SF-23 rear wing

Ferrari SF-23 arka kanat

Fotoğraf: Giorgio Piola

Ferrari, 2022'de kullandığı arka kanat tasarımını İtalya Grand Prix'sinde tekrar kullanmaya karar verdi.

Kanat, alışılagelmiş kaşık şeklindeki profil olmaksızın çok sığ bir ana planyaya sahipti. Tek sütun düzeninde kullanılan kuğu boynu tarzı tasarımı kullanmak yerine, elemanı kesen ikiz sütun düzenlemesi üzerine yerleştirildi.

Sürtünmeyi daha da azaltmaya yardımcı olmak için ekip, 2022'de çalıştırdığı üst kanadın arka kenarından Gurney kanadını çıkarmayı tercih etti.

Bununla birlikte, tek elemanlı kiriş kanadının arka kenarındaki Gurney geçen yılki ile aynı kaldı.

Ferrari SF-23 technical detail

Ferrari SF-23 teknik detay

Fotoğraf: Giorgio Piola

paylaşım
yorumlar

Magnussen: "Takım her zamankinden daha iyi bir yerde"

Ralf Schumacher'e göre Stroll'ün uzun vadeli geleceği risk altında

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Matt Somerfield Daha fazlası
Matt Somerfield
İtalya GP: Padoktan gelen ilk teknik kareler

İtalya GP: Padoktan gelen ilk teknik kareler

Formula 1
İtalya GP

İtalya GP: Padoktan gelen ilk teknik kareler İtalya GP: Padoktan gelen ilk teknik kareler

F1'deki esnek kanat savaşları, son kısıtlamaları nasıl tetikledi?

F1'deki esnek kanat savaşları, son kısıtlamaları nasıl tetikledi?

Formula 1
İtalya GP

F1'deki esnek kanat savaşları, son kısıtlamaları nasıl tetikledi? F1'deki esnek kanat savaşları, son kısıtlamaları nasıl tetikledi?

Aston Martin, son güncellemesi nedeniyle pit ekipmanında değişiklik yaptı

Aston Martin, son güncellemesi nedeniyle pit ekipmanında değişiklik yaptı

Formula 1
Hollanda GP

Aston Martin, son güncellemesi nedeniyle pit ekipmanında değişiklik yaptı Aston Martin, son güncellemesi nedeniyle pit ekipmanında değişiklik yaptı

McLaren Daha fazlası
McLaren
Palou: "McLaren'den U-dönüşü yapmamda, F1 garantisi verilmemesi etkili oldu"

Palou: "McLaren'den U-dönüşü yapmamda, F1 garantisi verilmemesi etkili oldu"

Formula 1

Palou: "McLaren'den U-dönüşü yapmamda, F1 garantisi verilmemesi etkili oldu" Palou: "McLaren'den U-dönüşü yapmamda, F1 garantisi verilmemesi etkili oldu"

Stella: "İkincilik mücadelesi vermek için daha fazla gelişime ihtiyacımız var"

Stella: "İkincilik mücadelesi vermek için daha fazla gelişime ihtiyacımız var"

Formula 1

Stella: "İkincilik mücadelesi vermek için daha fazla gelişime ihtiyacımız var" Stella: "İkincilik mücadelesi vermek için daha fazla gelişime ihtiyacımız var"

McLaren, Palou'nun sözleşme anlaşmazlığı nedeniyle "büyük hayal kırıklığına uğradı"

McLaren, Palou'nun sözleşme anlaşmazlığı nedeniyle "büyük hayal kırıklığına uğradı"

Formula 1
Hollanda GP

McLaren, Palou'nun sözleşme anlaşmazlığı nedeniyle "büyük hayal kırıklığına uğradı" McLaren, Palou'nun sözleşme anlaşmazlığı nedeniyle "büyük hayal kırıklığına uğradı"

Son Haberler

Palou: "McLaren'den U-dönüşü yapmamda, F1 garantisi verilmemesi etkili oldu"

Palou: "McLaren'den U-dönüşü yapmamda, F1 garantisi verilmemesi etkili oldu"

F1 Formula 1

Palou: "McLaren'den U-dönüşü yapmamda, F1 garantisi verilmemesi etkili oldu" Palou: "McLaren'den U-dönüşü yapmamda, F1 garantisi verilmemesi etkili oldu"

Marko, Perez yorumları nedeniyle özür diledi

Marko, Perez yorumları nedeniyle özür diledi

F1 Formula 1
İtalya GP

Marko, Perez yorumları nedeniyle özür diledi Marko, Perez yorumları nedeniyle özür diledi

SBK Magny-Cours: 2. antrenmanda Rinaldi lider, Rea günün hızlısı, Toprak 4.

SBK Magny-Cours: 2. antrenmanda Rinaldi lider, Rea günün hızlısı, Toprak 4.

SBK World Superbike
Magny-Cours

SBK Magny-Cours: 2. antrenmanda Rinaldi lider, Rea günün hızlısı, Toprak 4. SBK Magny-Cours: 2. antrenmanda Rinaldi lider, Rea günün hızlısı, Toprak 4.

2023 Yunanistan Rallisi: Cuma gününün lideri Neuville, Ogier yakın takipte

2023 Yunanistan Rallisi: Cuma gününün lideri Neuville, Ogier yakın takipte

WRC WRC
Yunanistan Rallisi

2023 Yunanistan Rallisi: Cuma gününün lideri Neuville, Ogier yakın takipte 2023 Yunanistan Rallisi: Cuma gününün lideri Neuville, Ogier yakın takipte

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol