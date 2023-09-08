McLaren, 2023'teki sürtünme sorunlarını nasıl aştı?
McLaren'in son dönemdeki iyileştirme hamlesi onu Formula 1 sıralamasında ön sıralara taşıdı, ancak bu sezon başındaki tüm sorunlarını çözdüğü anlamına gelmiyor.
Aslında, takımın önündeki en büyük zorluklardan biri MCL60'ın aero verimliliğini arttırmak. Bu durum, aracın bazı pistlerde fazla sürükleyici olmasıyla kendini gösteriyor.
Bu açıdan, geçen hafta sonu İtalya Grand Prix'si çok farklı bir meydan okuma sundu, çünkü Monza pisti tamamen düzlük hızıyla ilgiliydi.
Spa-Francorchamps gibi önceki pistlerdeki rakipleriyle kıyaslandığında düzlük hızı açısından bariz bir dezavantaja sahip olan takımın, puan mücadelesi için herhangi bir şansa sahip olması için başka bir parça paketi getirmesi gerektiği açıktı.
McLaren'in rakiplerinin çoğu, Monza'nın benzersiz zorlukları için özel bir arka kanat tasarımına odakladı.
McLaren de piste özel bir tasarım sunarken, serbest antrenmanlar sırasında sezonun ilerleyen dönemlerinde faydalı olabilecek başka bir düşük yere basma kuvveti varyantı üzerinde yan yana veri toplamak için zamanını kullandı.
Takım, 1. antrenman sırasında Oscar Piastri'nin aracında görülen (solda) ve izin verilen kutu bölgesinde çok daha az yer kaplayan arka kanat elemanlarına sahip olan tasarımla yarışmaya devam etti.
Bununla birlikte, Norris'in MCL60'ındaki (sağda) düzenlemeye kıyasla Piastri'nin aracındaki kiriş kanat konfigürasyonunun ne kadar daha yüklü olduğu da dikkat çekicidir.
Daha düşük yere basma kuvvetine sahip kiriş kanat konfigürasyonuyla dengelenen Norris'in aracında, kaşık şeklinde bir ana kanada ve bu şekle uyacak şekilde arka kenarda kırpılmış bir üst kanada sahip daha yüksek yere basma kuvvetine sahip bir arka kanat konfigürasyonu bulunuyordu.
McLaren'in bunu uç plakası için bir üst köşe dolgu paneliyle eşleştirmesi de ilgi çekiciydi. Bu, Woking merkezli ekip için yeni bir yöndü, ancak bu tasarım yönünün ilk olarak 2022'de Alpine tarafından ve o zamandan beri Mercedes tarafından daha kapsamlı bir şekilde kullanıldığını gördük.
McLaren MCL60 ön fren girişi karşılaştırması
Fotoğraf: Uncredited
Kanat seviyeleri bir yana, McLaren sadece Monza için değil, ileriye dönük olarak da MCL60'ın verimliliğini artırmaya yardımcı olmak için birkaç şey daha denedi.
Aracın ön tarafında, fren kanalı girişinde ince bir değişiklik yapılarak, süspansiyon elemanları ve fren kanalı çitinin geri kalanı (solda, yeni) üzerindeki ve etrafındaki dış akışı iyileştirmek için üst yarıda şekli değiştirildi.
Bu değişiklik aynı zamanda ön lastiğin yarattığı türbülansı da değiştirmektedir ve bu nedenle aşağı akış da göz önünde bulundurulduğunda önemli bir önlemdir.
Bununla birlikte, bu bileşenleri tasarlarken yapılması gereken dengeleme hareketi, hâlâ yeterli fren soğutma performansı sağlamaktır. Tek başına bu bile, Monza'da yarışan tasarımın tek çıkışı olmayacağı muhtemel olsa da, kalan yarışların bazılarında eski konfigürasyonun kullanılmasını gerektirecektir.
Ferrari SF-23 arka kanat
Fotoğraf: Giorgio Piola
Ferrari, 2022'de kullandığı arka kanat tasarımını İtalya Grand Prix'sinde tekrar kullanmaya karar verdi.
Kanat, alışılagelmiş kaşık şeklindeki profil olmaksızın çok sığ bir ana planyaya sahipti. Tek sütun düzeninde kullanılan kuğu boynu tarzı tasarımı kullanmak yerine, elemanı kesen ikiz sütun düzenlemesi üzerine yerleştirildi.
Sürtünmeyi daha da azaltmaya yardımcı olmak için ekip, 2022'de çalıştırdığı üst kanadın arka kenarından Gurney kanadını çıkarmayı tercih etti.
Bununla birlikte, tek elemanlı kiriş kanadının arka kenarındaki Gurney geçen yılki ile aynı kaldı.
Ferrari SF-23 teknik detay
Fotoğraf: Giorgio Piola
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