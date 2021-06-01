McLaren, 2023'te spor otomobil yarışlarına dönmeyecek

Turbo hibrit çağının ilk bölümündeki zorluklarının ardından yeniden yapılanmaya giden McLaren, F1 dışındaki yarış serilerine de katılmıştı ve çoğunluk, McLaren'ın WEC ve Le Mans'a da katılmayı planladığını düşünüyordu.

Ancak Brown, bu konuda temkinli. Amerikalı iş adamı, takımın hâlâ ana hedefi olan dünya şampiyonluklarına ulaşabilmesi için hem F1'de hem de IndyCar'da daha yapması gereken çok iş olduğunu düşünüyor.

Konu hakkında Brown, şu ifadeleri kullandı: "Sürekli olarak diğer motor sporları serilerini inceliyoruz fakat 2023'te spor otomobil yarışlarına kesinlikle dönmeyeceğiz."

"Şu an için F1'de hâlâ olmak istediğimiz yerde değiliz, yolculuğumuzun neredeyse yarısındayız ve bu yolculuğa konsantre olmaya devam etmek istiyoruz."

"IndyCar'da da olmak istediğimiz yerde değiliz ki hedefimiz dünya şampiyonluğu. Buna da konsantre olmaya devam etmek istiyoruz."

Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet Fotoğraf: Michael L. Levitt / Motorsport Images

McLaren IndyCar'da henüz şampiyon olamasa da Brown, ticari alanda gördüklerini beğendiğini belirtti.

IndyCar'ın reklam ve sponsorluk alanındaki getirileri hakkında konuşan Brown, "IndyCar, yarış takımımız için yaptıkları ile birlikte hedeflerimize ulaştı."

"Kuzey Amerika, McLaren için çok önemli. IndyCar'da olmamız Kuzey Amerika'daki marketimizi büyütmemizi sağlıyor. BAT, Mission ve son olarak Darktrace gibi F1 takımımızın sponsorları bize IndyCar'dan katılıyor."

"Arrow [IndyCar takımının isim sponsorları], motor sporlarına olan katılımlarını arttırmaya başladığında, bize F1'de katılarak motor sporları dünyasının diğer yüzüne de ulaştı."

"[IndyCar], ticari açıdan bizim için oldukça iyi gidiyor." dedi.