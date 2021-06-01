Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs
Önceki / Vasseur: ''Problem Formula 1 değil, karting" Sonraki / Mercedes, genç sürücü programına yeni bir isim ekledi
Formula 1 Haberler

McLaren, 2023'te spor otomobil yarışlarına dönmeyecek

Ekleyen:

McLaren CEO'su Zak Brown, takımın IndyCar ve F1'de "bitirmesi gerektiği işler olduğundan" dolayı 2023'te spor otomobil yarışlarına katılmayacağını söyledi.

McLaren, 2023'te spor otomobil yarışlarına dönmeyecek

Turbo hibrit çağının ilk bölümündeki zorluklarının ardından yeniden yapılanmaya giden McLaren, F1 dışındaki yarış serilerine de katılmıştı ve çoğunluk, McLaren'ın WEC ve Le Mans'a da katılmayı planladığını düşünüyordu.

Ancak Brown, bu konuda temkinli. Amerikalı iş adamı, takımın hâlâ ana hedefi olan dünya şampiyonluklarına ulaşabilmesi için hem F1'de hem de IndyCar'da daha yapması gereken çok iş olduğunu düşünüyor. 

Konu hakkında Brown, şu ifadeleri kullandı: "Sürekli olarak diğer motor sporları serilerini inceliyoruz fakat 2023'te spor otomobil yarışlarına kesinlikle dönmeyeceğiz."

"Şu an için F1'de hâlâ olmak istediğimiz yerde değiliz, yolculuğumuzun neredeyse yarısındayız ve bu yolculuğa konsantre olmaya devam etmek istiyoruz."

"IndyCar'da da olmak istediğimiz yerde değiliz ki hedefimiz dünya şampiyonluğu. Buna da konsantre olmaya devam etmek istiyoruz."

Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet

Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet

Fotoğraf: Michael L. Levitt / Motorsport Images

McLaren IndyCar'da henüz şampiyon olamasa da Brown, ticari alanda gördüklerini beğendiğini belirtti.

IndyCar'ın reklam ve sponsorluk alanındaki getirileri hakkında konuşan Brown, "IndyCar, yarış takımımız için yaptıkları ile birlikte hedeflerimize ulaştı."

"Kuzey Amerika, McLaren için çok önemli. IndyCar'da olmamız Kuzey Amerika'daki marketimizi büyütmemizi sağlıyor. BAT, Mission ve son olarak Darktrace gibi F1 takımımızın sponsorları bize IndyCar'dan katılıyor."

"Arrow [IndyCar takımının isim sponsorları], motor sporlarına olan katılımlarını arttırmaya başladığında, bize F1'de katılarak motor sporları dünyasının diğer yüzüne de ulaştı."

"[IndyCar], ticari açıdan bizim için oldukça iyi gidiyor." dedi.

paylaşım
yorumlar
Vasseur: ''Problem Formula 1 değil, karting"

Önceki haber

Vasseur: ''Problem Formula 1 değil, karting"

Sonraki haber

Mercedes, genç sürücü programına yeni bir isim ekledi

Mercedes, genç sürücü programına yeni bir isim ekledi
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Can Çarpıcı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Formula 1, 2030'a kadar gerçekten rüzgar tünelinden vazgeçebilir mi?

8s
2
Formula 1

Ferrari, Bakü'de bir karşı atak yapmayı planlıyor

11s
3
Formula 1

Red Bull, Sainz'ın ayrılmasına izin verdikleri için pişman değil

9s
4
Formula 1

Petronas, Hamilton-Bottas ikilisinin "temiz" itibarını seviyor

5s
5
Formula 1

Horner: ''Renault sadece pazarlama yapmak için Formula 1'deydi''

3s
Son Haberler
Raikkonen: "Bakü'de her fırsattan en iyi şekilde faydalanmalıyız"
F1

Raikkonen: "Bakü'de her fırsattan en iyi şekilde faydalanmalıyız"

19dk
Mercedes, genç sürücü programına yeni bir isim ekledi
F1

Mercedes, genç sürücü programına yeni bir isim ekledi

50dk
McLaren, 2023'te spor otomobil yarışlarına dönmeyecek
F1

McLaren, 2023'te spor otomobil yarışlarına dönmeyecek

1s
Vasseur: ''Problem Formula 1 değil, karting"
F1

Vasseur: ''Problem Formula 1 değil, karting"

1s
Schumacher: "Monako'da bizim için bazı fırsatlar olabilir"
F1

Schumacher: "Monako'da bizim için bazı fırsatlar olabilir"

2s
Son Videolar
Bakü Şehir Pisti sanal tur 01:53
Formula 1
31 May 2021

Bakü Şehir Pisti sanal tur

Carlos Sainz, Shell'in ''Okula geri döndük'' etkinliğinde quize giriyor 05:26
Formula 1
23 May 2021

Carlos Sainz, Shell'in ''Okula geri döndük'' etkinliğinde quize giriyor

2021 Monako GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
23 May 2021

2021 Monako GP grid pozisyonları

Mercedes F1 fabrika turu! 08:01
Formula 1
22 May 2021

Mercedes F1 fabrika turu!

İspanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
9 May 2021

İspanya GP grid pozisyonları

Daha fazlası
Can Çarpıcı
Petronas, Hamilton-Bottas ikilisinin "temiz" itibarını seviyor
Formula 1

Petronas, Hamilton-Bottas ikilisinin "temiz" itibarını seviyor

Alpine, "gelişim süreçlerindeki duraklamayı'' Bakü'deki güncellemeleriyle aşmak istiyor
Formula 1

Alpine, "gelişim süreçlerindeki duraklamayı'' Bakü'deki güncellemeleriyle aşmak istiyor

Ocean X-Prix: Senegal'de zafer Rosberg X'in, Rosberg X ve X44 temas yaşadı! Senegal
Extreme E

Ocean X-Prix: Senegal'de zafer Rosberg X'in, Rosberg X ve X44 temas yaşadı!

Çok Okunanlar Bugün

Ferrari, Bakü'de bir karşı atak yapmayı planlıyor
Formula 1 Formula 1

Ferrari, Bakü'de bir karşı atak yapmayı planlıyor

Formula 1, 2030'a kadar gerçekten rüzgar tünelinden vazgeçebilir mi?
Formula 1 Formula 1

Formula 1, 2030'a kadar gerçekten rüzgar tünelinden vazgeçebilir mi?

Red Bull, Sainz'ın ayrılmasına izin verdikleri için pişman değil
Formula 1 Formula 1

Red Bull, Sainz'ın ayrılmasına izin verdikleri için pişman değil

Horner: ''Renault sadece pazarlama yapmak için Formula 1'deydi''
Formula 1 Formula 1

Horner: ''Renault sadece pazarlama yapmak için Formula 1'deydi''

Petronas, Hamilton-Bottas ikilisinin "temiz" itibarını seviyor
Formula 1 Formula 1

Petronas, Hamilton-Bottas ikilisinin "temiz" itibarını seviyor

Vasseur: ''Problem Formula 1 değil, karting"
Formula 1 Formula 1

Vasseur: ''Problem Formula 1 değil, karting"

Toprak: ''Neden ceza aldığımı anlamıyorum''
World Superbike World Superbike

Toprak: ''Neden ceza aldığımı anlamıyorum''

Schumacher: "Monako'da bizim için bazı fırsatlar olabilir"
Formula 1 Formula 1

Schumacher: "Monako'da bizim için bazı fırsatlar olabilir"

Son Haberler

Raikkonen: "Bakü'de her fırsattan en iyi şekilde faydalanmalıyız"
Formula 1 Formula 1

Raikkonen: "Bakü'de her fırsattan en iyi şekilde faydalanmalıyız"

Mercedes, genç sürücü programına yeni bir isim ekledi
Formula 1 Formula 1

Mercedes, genç sürücü programına yeni bir isim ekledi

McLaren, 2023'te spor otomobil yarışlarına dönmeyecek
Formula 1 Formula 1

McLaren, 2023'te spor otomobil yarışlarına dönmeyecek

Vasseur: ''Problem Formula 1 değil, karting"
Formula 1 Formula 1

Vasseur: ''Problem Formula 1 değil, karting"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.