McLaren, "Piastri'ye baskı kurmamalı ve onu başkasıyla kıyaslamamalıyız"
Alpine, McLaren ve Oscar Piastri arasındaki suların durulmasının ardından Zak Brown, Daniel Ricciardo'nun yerini alacak olan Piastri'den 2023 için beklentilerini açıkladı.
Piastri yaz arasında, 2023 için kendisini duyurduktan sadece birkaç saat sonra Alpine'e katılmayacağını açıkladığında belki de haftalarca konuşulacak bir konuya sebebiyet vermişti.
Daha sonra FIA'nın Sözleşme Tanıma Kurulu, Avustralyalı'nın 2023 için McLaren'de yarışacağını doğruladı.
Piastri, sekiz F1 galibiyeti elde eden tecrübeli vatandaşı Ricciardo'nun yerini alacak olsa da, McLaren CEO'su Brown, başlangıçta beklenen performansı göstermesi için Piastri'nin üzerinde çok fazla baskı olmayacağını söyledi.
Bathurst'te Speedcafe ve RacingNews365.com'a özel olarak konuşan Brown, "Oscar'ın bugüne kadarki performansı zaten kendini gösteriyor. Bence onun yarışmadan bir yıl geçirmiş bir çaylak olduğunu anlamamız önemli."
"Yarışmadığı için paslanmış olacak, ama o çok büyük bir yetenek. Bu yüzden ona biraz zaman vermemiz gerekiyor."
Zak Brown, CEO, McLaren Racing
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
"Yapmamız gereken, ona baskı yapmamak ve onu karşılaştırmamak. Sadece onun alışmasına izin vermeli ve onu desteklemeliyiz."
"Taraftarlar ve medya, hızlı bir sonuç isteyecek olsa da ona bir çaylak olarak alışması için zaman vermeliyiz."
"Takım olarak Oscar'a güveniyoruz, geçmişteki yarışlarını ve aldığı sonuçları biliyoruz."
"Ayrıca 21 yaşındaki biri için inanılmaz bir olgunluk gösteriyor. Bu sezon yaşadığımız durum onun yaşındaki biri için çok zordu çünkü çok fazla baskı vardı, ancak olayı ele alma şeklinden çok etkilendim." dedi.
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