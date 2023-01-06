McLaren, 2023 MCL37'nin lansman tarihini açıkladı!
McLaren, 2023 Formula 1 sezonunda yarışacağı yeni MCL37 aracını 13 Şubat'ta tanıtacak.
McLaren, geride kalan sezonda umduğunu bulamadı ve yıl boyunca yaşanan sorunların, takıma pahalıya patladığı görüldü.
Sezonu beşinci sırada tamamlayan İngiliz ekip, yeni sezonda hatalarından ders çıkarmayı ve ilk dörde geri dönmeyi umuyor.
Takım, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni McLaren MCL37 aracının lansman tarihini bugün itibariyle açıkladı.
Duyuruya göre yeni aracın örtüsü 13 Şubat'ta kaldırılacak. Bu da Aston Martin ile aynı güne denk geliyor.
Böylelikle griddeki 10 takımdan beşi, yeni aracının lansman tarihini açıklamış oldu.
Geriye sadece beş takımın lansman tarihini duyurması kaldı; Haas, Mercedes, Williams, Alfa Romeo ve Red Bull.
2023 F1 lansman tarihleri:
AlphaTauri: 11 Şubat
McLaren: 13 Şubat
Aston Martin: 13 Şubat
Ferrari: 14 Şubat
Alpine: 16 Şubat
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