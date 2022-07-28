McLaren, 2023 F1 taban kurallarındaki güvenlik tartışmasını, Halo'nun kabul sürecine benzetiyor

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Halo gelişim sürecindeyken, birçok kişi bu parçaya karşı çıkmıştı ama Halo, şu anda sporun kabul edilen parçalarından biri hâline geldi ve birçok açık tekerlek serisinde kullanılıyor.

Key, Halo'nun kabul sürecindeki tartışmaların, FIA'nın dalgalanmayı durdurmak için 2023 taban kurallarını değiştirmek istemesinin ardından çıkan tartışmalara benzediğini düşünüyor.

Bazı takımlar, şu an için teklif edilen değişimlere karşı çıktılar. McLaren ise bu değişiklikleri kabul eden takımlar arasında yer alıyor.

2023 taban kuralları hakkındaki tartışmalar üzerine konuşan Key, şunları söyledi: "Bu konunun Halo ile biraz benzediğini düşünüyorum. Elbette Halo tamamen farklı bir proje, pilotların güvenliği açısından Halo'nun çok önemli olduğunu biliyoruz."

"Ancak zamanında Halo'ya da karşı çıkanlar vardı. Halo'nun çok kötü gözüktüğünü söyleyen yorumlar vardı, bunun F1 olmadığını söylüyorlardı. Biz de 'Neden F1 değil?' diyorduk. Ortada büyük bir tehlike var."

"Şimdi bakın, Halo'nun araca takılmasından birkaç yıl geçti ve pistte yaşanan bazı şeyleri görmemizin ardından Halo'ya ne kadar minnettarız."

"Taban değişiklikleri daha farklı olacak ama yine de benzerler. Gidip bu sorunu [dalgalanma] düzeltelim. Spora hiç bir şey getirmiyor. Bu sorunu incelemek bütçe sınırı döneminde paraya mâl oluyor."

"Neden güvenlik alanında mantıklı olan şeyi yapmıyoruz. Çünkü ana endişemiz bu. [Dalgalanmadan] kurtulalım"

McLaren MLC36 taban Fotoğraf: Giorgio Piola

Key, sporun bu sorunu çözmek için takımlara güvenemeyeceğini ve harekete geçmenin FIA'nın sorumluluğuna olduğunu söylüyor.

"Takımlar, dalgalanma sorunundan etkileniyorlarsa bu sorunu çözmeye çalışacaklar. Bazı takımlar sezonun başlangıcında bu sorundan cidden etkileniyordu.

"FIA olduğunuzu hayal edin, hiçbir şey yapmadınız ve dalgalanma 2023'te de var. 2022'de topladığımız bilgilerle yeni aracı ürettiğimizde dalgalanmayı simüle etmek veya tahmin etmek çok zor."

"Ondan kurtulmanın bazı yolları olduğunu az çok görüyoruz ama eğer yere basma gücünü arttırırsanız dalgalanma geri dönebilir. FIA'nın bakış açısından bakacak olursak; bu riski almaktansa, dalgalanmayı tamamen yok etmeye, kaldırmaya çalışmak mantıklı. Ayrıca bu, durumu ciddiye aldıklarını ve bazı pilotların endişelerinin ardından konu hakkında bir şey yaptığını gösterir."

"Dalgalanmaya müdahale etmemek, ihmâlkarlık olur demiyorum ama dikkatli olmanız gerek. Takımların dalgalanmayı kaldıracağını farz edemezsiniz. Dalgalanmayı kaldırmak herkesin önceliği olmayabilir."

Key, takımların FIA ile muhtemel değişimler hakkında görüştüğünü söylüyor.

"Oldukça açık fikir alışverişlerinde bulunduk. Özellikle de güvenlik konusunda durum her zaman böyle oldu."

"Bence FIA, pilotların güvenliği konusunda büyüyen endişelerin farkına vardı ve araçların yüksek hızlarda zıplamasının potansiyelini gördü, orada riskler var. Onlar bu tarz bir konuyu ciddiye alıyorlar ve takımlar ile pilotlarla %100 etkileşim içindeler, her zaman olduğu gibi."

"Neler yapabileceğimize dair iki yönde de teklifler oldu, genel bir uzlaşma noktası bulmaya çalıştık. Neler yapıp yapmayacağımızdan ziyade, neyin efektif olacağına baktık."

"Benim için, eğer bir güvenlik endişeniz varsa, sözünüzden geri dönüp artık bir problememiz yok diyemezsiniz. Bu durumu araştırırsınız ve doğru kararlar verdiğinizden emin olursunuz."

"Elbette bu spora hiçbir şey getirmiyor. Biz de dalgalanmadan kurtulmayı destekliyoruz. Böylelikle araçlarımızı biraz daha güvenli bir çevrede geliştirebilelim."