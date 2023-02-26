McLaren, 2023 F1 aracında ne kadar büyük sorunlar yaşıyor?

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Takım patronu Andrea Stella'nın, takımın 2023 aracının lansman spesifikasyonu versiyonundan "tamamen mutlu" olmadığını kabul etmesi, beklentileri azaltmada net bir işaretti.

Lansmanlar normalde gelecek sezon için mutlu sahnelerin kurulduğu organizasyonlardır ve ekiplerin yeni modelleri ortaya çıkarken bu kadar olumsuz bir değerlendirme yapması oldukça nadirdir.

Sonuç, bunun ya çok kötü haberleri daha az şok haline getirmek için kasıtlı bir girişim olduğuydu ya da eski bir mühendisin tamamen normal bir soruya verdiği dürüst bir yanıttı.

Ancak Perşembe günü Bahreyn'de F1 testlerinin başlamasından bu yana, Stella'nın neden böyle bir yorumda bulunduğu açıktı çünkü McLaren keyifsiz görünüyordu.

Tur süreleri mükemmel değildi ve pistte, araba sıkıntılı görünüyordu, diğerleri gibi fren yapmıyor ve dönemiyordu. Lando Norris ve Oscar Piastri, viraj içerisinde rakiplerinden çok daha sonra gaza basmak durumunda kalıyorlar.

Takımın durumunun doğrulanması, Cuma öğle arasında CEO Zak Brown'ın olağan basın toplantısında biraz daha ayrıntı sunmasıyla geldi. Brown, bunun sadece temel geliştirme hedeflerinin eksikliğinden kaynaklandığını açıkladı.

Cuma akşamı Stella, Brown'ın kaçırılan hedeflerle tam olarak neyi kastettiğine dair biraz daha bilgi verdi.

Stella, "Geçen yıl, gelişme açısından bazı net hedeflerimiz vardı. Onlar aerodinamik verimlilikle ilgiliydiler; bazı geliştirmeler lastiklerin kullanılmasıyla ilgiliydi ve ayrıca dengeyi iyileştirmek için başka amaçlar da vardı."

"Gerçek şu ki, bu hedeflerin çoğuna ulaşıldı. Ancak aracın aerodinamik verimliliği açısından hedeflerimizin gerisindeyiz." dedi.

Oscar Piastri, McLaren MCL60 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Zayıf aerodinamik verimlilik, temel olarak bir F1 aracının belirli bir yere basma gücü seviyesinde çok fazla sürtünme ürettiği anlamına gelir.

Bu, virajlarda maksimum yere basma gücü ve düzlüklerde iyi bir azami hız için minimum sürükleme isteğinin tam tersidir.

Sürtünmesi yüksek olan araçların en büyük sorunu düzlükte yavaş olmaları değil, takımların vermek zorunda kaldıkları tavizlerdir.

Çok fazla zamanın kaybedileceği bir düzlükte açığı en aza indirmek için takımlar, kanat açılarını azaltmak zorunda kalırlar.

Bu, aracın virajlarda daha az yere basma gücüyle çalıştığı anlamına gelir. Bu da frenlemeyi zorlaştırır ve dönüşlerde daha yavaş hale getirir.

Bunun, McLaren'in teorik olarak virajlarda daha iyi olabileceğini bildiği bir araç ile şu anda kendini kapana kısılmış bir olumsuzluk sarmalında olduğunu söyleyebiliriz. Ancak, bu şekilde bir durum varsa, düzlüklerde kaybedilen zaman nedeniyle takım tur zamanlarında geride kalacaktır.

Kısa vadeli acı...

F1'in orta grubu rekabet açısından çok sıkıyken, McLaren'in performansı bu şekilde verdiğini kabul etmesi, sezon başlangıcının kendileri için zorlayıcı olabileceğini işaret ediyor.

Özellikle Aston Martin ve Alfa Romeo gibi potansiyel rakipleri olmak üzere diğer orta grup takımları 2023 araçlarıyla açıkça iyi adımlar atarken, McLaren'in bu durumu o kadar da iyi olmadı.

Stella, "Geri adım atmadık. Sadece yeterince hızlı gelişmedik." şeklinde yaşananları kabul etti.

Bu nedenle İtalyan takım patronu, ilk yarışlarda her şeyi doğru yapamazlarsa sıralamalarda birinci seanslarda elenme risklerinin olabileceğini kabul ediyor.

Stella, "Orta grubun çok kompakt olduğunu tekrar göreceğimizi düşünüyorum. Bu da şu anlama geliyor, sahip olduklarınızı ayarlama ve maksimize etme konusunda yeterince iyi bir iş yapamazsanız, Q1'i geçmekte zorlanabilirsiniz. Aynı şekilde bunları iyi yaparsanız, Q3'te mücadele edebilirsiniz."

Andrea Stella, Race Engineer, McLaren Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"Yani olabilecekler nispeten geniş. Bence rekabet gücünden bahsederken, sezon boyunca hedefimizin ilk dörde girmek olduğunu söyleyebilirim. Şu an için ise kesinlikle bu aralıkta değiliz." dedi.

İlk yarışların sıralamalarında ilk seansı geçememe ihtimali kulağa pek iyi gelmiyor ancak McLaren'ın kendisini içinde bulduğu kara buluttan kurtarma konusunda bir umut ışığı var.

McLaren'in durumu hakkında anlaşılması gereken, özellikle önemli olan şey şu ki, şu an bulunduğu yer, tüm sezon boyunca olacağı yer olmayabilir.

Kesinlikle geçmişte pek çok takımın yaşadığı türden bir kabusla karşı karşıya kalmıyor. Yani ilk testte yaptıklarından emin olup sonrasında yüz üstü kalmıyor.

F1'deki karmaşıklıklar ve zaman ölçekleri dikkate alındığında takımların neyin yanlış gittiğini anlamak için çok fazla zaman harcaması gerektiğinden, bu tür geç şoklardan kurtulmanın genellikle haftalar ve hatta aylar sürebileceği biliniyor.

Bir süredir yanlış yolda olduğunu bilen McLaren için ise durumu farklı.

Uzun vadeli kazanç...

Rüzgar tünelinde bir performans avantajı sağlamak için farklı bir geliştirme yönünün takip edilmesi gerektiği uzun zamandır biliniyor. Bu açıdan yeni parçaların hazırlanması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

McLaren, bu kapsamda hazırladığı güncellemelerin Azerbaycan GP'de araca eklenebilmesi için çalışmaları sürdürüyor.

Stella'nın MCL60 hakkında belirttiği gibi, "Ben buna bir sorun demezdim. F1'de, şu anda pist kenarında sahip olduğunuz malzeme, iki veya üç ay önce geliştirdiğiniz malzemelerdir."

"Yani iyi haber şu ki, devam eden iyi gelişim akışımız var ve bunlar birkaç hafta içinde piste inecek."

"Bu yüzden şu an için iyimser olmadığımı ancak sezonda olacaklar konusunda daha iyimser olduğumu görüyorsunuz." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL60 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Bu nedenle, McLaren'in önümüzdeki sezon nasıl olacağını Bahreyn'de yaşayacağı sıkıntılar değil, ilk büyük güncellemesinde nerede olacağı belirleyecek.

Stella'nın net bir performans artışı olacağından hiç şüphesi yok, bu yüzden Woking için her şeyin bitmediğini söylüyor.

Stella, "Biraz tur süresi hassasiyeti olduğunu gördüğümüz birkaç bileşen var."

"Ne olduklarını söyleyemem ve tamamen farklı bir araç gibi görünmeyecek ancak bazı değişiklikler aerodinamik verimlilik için önemli bir fark yaratıyor gibi görünüyor." demişti.

Lansmanda sözlerini bu kadar dikkatli seçen bir adamın "önemli" bir adımdan bahsetmesi hafife alınmamalı.