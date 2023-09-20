McLaren, 2023 F1 aracında henüz hedefinin %50'sine bile ulaşamamış

Woking merkezli ekip, geçen hafta sonu Singapur Grand Prix'sinde Lando Norris'in Ferrari ile yarışı kazanan Carlos Sainz'in ardından ikinci sırada eve dönmesiyle bir başka güçlü podyum finişi elde etti.

Bu sonuç özellikle cesaret vericiydi çünkü 2023 MCL60 paketinin güçlü yönlerine göre oynaması beklenmeyen yüksek yere basma gücü gerektiren Marina Bay pistinde geldi.

Ancak düşük hız performansını iyileştirmeyi amaçlayan bir dizi güncelleme, takımın Azerbaycan Grand Prix'sinde başladığı güçlü ilerlemeyi sürdürmesiyle sonuç vermiş gibi görünüyor.

Norris'in aracın doğasında hâlâ hoşuna gitmeyen bazı özellikler olduğunu kabul etmesiyle birlikte, takım patronu Andrea Stella yapılacak daha çok şey olduğu yönündeki önerileri yineledi.

Stella, "Düşük hızdaki sınırlamaların nereden kaynaklandığını iyi bir şekilde anladığımızı düşünüyorum. Bunlar bazı mekanik ve bazı aerodinamik unsurlarla ilgili."

"Aerodinamik açıdan, burada sahip olduğumuz paket bu sınırlamaların bir kısmını ele aldı ama aslında hâlâ yapılacak çok iş var."

"Bahreyn'deki aracımızdan Bakü'deki, Avusturya'daki ve buradaki iyileştirmelerle birlikte, bu tür sorunları çözmek için aerodinamik davranışın olmasını istediğimiz yerin %50'sine bile ulaşamadığımızı söyleyebilirim."

"Bence iyi olan, artık neyle mücadele edeceğimizi anlamış olmamız. Ancak bu biraz daha çalışma gerektiriyor. Ve gelecek yılın aracına yerleştirilmesi gerekiyor. Yine de %100 kesin değil, çünkü bu biraz yolculuk olacak." dedi.

Singapur'da McLaren'da neler değişti

McLaren'in Singapur GP güncellemesi, Azerbaycan GP'sinden bu yana gördüğümüz gelişim çizgisini devam ettirdi ve önden arkaya yapılan makyaj MCL60'ın neredeyse her zerresini değiştirdi.

Ön kanatta yapılan uyarlamalar daha çok kenar plakasındaydı ve tüm yüzey artık daha fazla dışa akmayı teşvik etmek üzerine şekillendirildi. (Yeni versiyon sağ üst iç kısım, altta).

Bu da kenar plakasının arka kenarında ve alt flap bağlantı noktasında bazı ince geometrik ayarlamalar yapılmasına neden olmuştur (mavi ok, iç kısım).

MCL60'ın yeni zemininde de oldukça fazla miktarda yenileme çalışması yapılmış olup, bunların bir kısmı gözle görülmemektedir.

Ancak, zemin altındaki inceliklerde herhangi bir değişikliği tam olarak çözemesek de, bazı özelliklerde yapılan dış değişiklikler, neyin değiştirilmiş olabileceğine dair önemli işaretler sunuyor.

McLaren MCL60 güncelleme karşılaştırması Fotoğraf: Uncredited

Zeminin ön tarafında, çit düzeninde değişiklikler var; eskiden iç çit zeminin ön kenarından yukarı doğru uzanırken, şimdi aşağı doğru kesilmiş (kırmızı ok, iç kısım). En dıştaki çit, aşağı doğru rampa yaptığı zeminin ön kısmıyla birlikte tamamen elden geçirilmiş.

Zemin çiti artık alt bölümün ön kısmında çok daha içe doğru açılıdır, örsün şekli ise arka çentiğin yüksekliği ile birlikte değiştirilmiştir. Bunun zemin çizgisinin hem üstünde hem de altında çeşitli akış yapıları üzerinde etkisi olacağı açık.

McLaren, önündeki değişikliklere ve sidepodlarda yapılan değişikliklere bağlı olarak, güncelleme paketini taban ve kenar kanadının aşağı akışındaki konturlarda yapılan değişikliklerle destekledi.

Bir kez daha, zeminin hem üstündeki hem de altındaki akış yapılarını nasıl etkiledikleri açısından iki ucu keskin bir kılıç diyebiliriz; zeminin üst yüzeyinde görülen çıkıntılar aşağıda boşluklara neden olurken, herhangi bir süreksizlik eklemek de basıncın ikisi arasında değişmesine izin verir.

Kenar kanat açısından, sadece ön bölüm düzleştirilmekle ve kaydırılmış bölümün üzerine yerleştirilen uzantılar yeniden profillendirilmekle kalmamış (iç kısım), aynı zamanda zeminin sivrilen arka bölümüne de uzatılmış (beyaz ok).

McLaren bu düzenlemeler sırasında sidepodlarda çok sayıda değişiklik yaptı ve Singapur'da benimsenen tamamen yeni bir konsept olmasa da, yapılan değişiklikler yine de önemliydi.

İlk olarak, tasarımcılar şasideki sıkışma noktası aşağıya çevrildiği için (mavi ok) girişin içine ve ötesine akış koşullarını iyileştirmeye başladılar ve bu da ayna kolunda da bir şekil değişikliği yapılmasına neden oldu (kırmızı ok).

İkinci olarak, Avusturya Grand Prix'sinde oluklu/su kaydırağı tarzı sidepodlara geçiş yaptıktan sonra, son güncellemenin bir parçası olarak bu bölümün topolojisini de iyileştirmeyi tercih etti.

Bunu yaparken, hava akışının merkezi kanal boyunca geçişini iyileştirmiş ve zeminin arka bölümünden beslemiş gibi görünüyor.

Bu arada, zeminin kenarında yapılan değişikliklerden yararlanmaya yardımcı olmak için karoserin dış geometrisinde de bir değişiklik yapılmış.

Halo kanatçığı ve ona bağlı aerodinamik eklentiler de revize edilirken (beyaz ok), arka fren kanalı ve toe kaplaması da üstlerinde yapılan değişikliklerle daha iyi etkileşim kurmaları için birbirleriyle bağlantılı olarak değiştirilmiş.

McLaren'in arka kanadında yarı ayrık kenar bölümüne geçişi de, daha yüksek yere basma kuvveti konfigürasyonuyla birlikte çalışmak üzere güncellendi.

Daha geniş olan panel sadece üst flap ve ana kanada gerekli aerodinamik desteği sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda kenar plakasının kenarıyla farklı bir şekilde hizalanarak kesikliği ve dolayısıyla kanadın ucunda oluşan girdabı da değiştiriyor.

Her iki sürücü de sıralama turlarında ve yarışta bu arka kanadı kullanırken, arka kanatta yapılan değişiklikler aynı zamanda yeni bir kiriş kanat konfigürasyonu ile eşleştirildi; bu sayede alt eleman daha önce iki düzlemli tarzda kullanılan düzenlemeye göre daha fazla yüklendi.