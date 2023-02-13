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McLaren, 2023 F1 aracı MCL60'ı tanıttı

McLaren, 2023 Formula 1 sezonu öncesinde yeni aracını tanıtan takımlar arasına katıldı. 1963'te kurulan takım, Formula 1'deki 60. yılını kutladığı ve MCL60 adını verdiği yeni aracını bugün tanıttı.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
McLaren, 2023 F1 aracı MCL60'ı tanıttı
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Woking'deki fabrikada gerçekleştirilen lansmanda, takım MCL60'ı tanıtırken lansmanda takımın yeni patronu Andrea Stella, takımın deneyimli pilotu Lando Norris ve takımın yeni çaylak pilotu Oscar Piastri bulundular.

McLaren MCL60, 2022'de kullanılan MCL36'nın devamı niteliğinde bir araç. Aerodinamik açıdan geçen seneki gelişim yönü takip edilirken, sezon ortasında geçilen Red Bull tarzı arkada tabana doğru alçalan sidepod yapısını kullanmaya devam etmiş.

MCL60'ın sidepodunun ön alt kısmında ise geçen seneye göre daha büyük kesik alan bulunuyor. Bu, McLaren'ın 2023 F1 aracında soğutma açısından daha cesur davrandığını işaret ediyor. Sidepoddaki hava girişinin alt kısmı, geçen senenin son bölümünde olduğu gibi üst bölüme göre daha fazla ileriye doğru uzanıyor.

McLaren MCL60

McLaren MCL60

Fotoğraf: McLaren

Lansmanda yapılan açıklamalara bakılırsa, takım sezonun 4. yarışı olan Azerbaycan GP'den itibaren MCL60'ı güncellemeyi planlıyor.

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, "Geçen yılki aracın eksikliklerini tespit ettiğimizi ve bu yılki araçta bunları gidermek için çok çalıştığımızı düşünüyorum."

"Çoğunu doğru anladığımızı düşünüyorum ancak yine de hâlâ olmak istediğimiz yerde olmadığımız birkaç alan olduğunu biliyoruz." dedi.

MCL60'ın renk düzeni de geçen seneki aracın sene sonundaki haline oldukça benziyor ancak ön kanattaki turuncu renk kaldırılarak onun yerine arka kanada eklenmiş durumda.

McLaren, geçen sene ortasında aracın karoserindeki boyalı yerlerin çoğunu kaldırarak ağırlık tasarrufu yapmaya çalışmıştı. Aynı yaklaşım bu seneki araca da yansımış durumda. Takım, 798 kg'lık ağırlığa inebilmek için aracın orta bölümünde büyük bir alanda siyah karbonfiber tasarımını korumuş.

McLaren MCL60

McLaren MCL60

Fotoğraf: McLaren

Ağırlık tasarrufu ile istedikleri renk tasarımını oluşturma arasında zorlanıp zorlanmadıkları sorulduğunda Stella, "Mühendislerimizin iyi bir iş çıkardığını rahatlıkla söyleyebilirim."

"Aracın çeşitli bölgelerinde ağırlık kaldırmayı başardılar. Yani, aracımızda bu açıdan iyi bir konumdayız."

"Aracı sonsuza dek soymadan, turuncu ve beyaza yer ayırabildik."

"Dürüst olmak gerekirse, tüm takımın iyi bir adım atacağını düşünüyorum. Bu yeni kuralların ikinci sezonuna girerken bu konuyu (ağırlık) daha az duymalıyız." dedi.

McLaren diğer taraftan lansmanda, takımın yeni pilotu Piastri'nin 81 numarayı kullanacağını açıkladı.

McLaren MCL60

McLaren MCL60

Fotoğraf: McLaren

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