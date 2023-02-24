McLaren, 2023 F1 aracı için belirlediği gelişim hedefine ulaşamadı!

Haberi dinle

Woking merkezli takım, sezon öncesi testlerde birkaç sorunla karşılaştı ve arızaları önlemek adına, parçalara takviye yapılması gerektiği için, perşembe günü olması gerekenden daha az tur atabildi.

Ayrıca, sürücüler Lando Norris ve Oscar Piastri pistte pek rahat görünmediler ve tur zamanları da pek etkileyici değildi.

McLaren'ın yaşadığı zorluklar sürpriz değil çünkü Andrea Stella, takım lansmanında MCL60'ın ilk versiyonundan pek de memnun olmadıklarını söylemişti.

Fakat Azerbaycan Grand Prix'sine getirilecek güncelleme paketiyle, sorunların büyük kısmının ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Cuma günü Bahreyn testinde konuşan CEO Zak Brown, McLaren'ın olmak istediği yerin gerisinde olduğunu kabul etti fakat performans kıyasına girmek istemedi.

Motorsport.com'a konuşan Brown, takımın ne kadar geride olabileceği sorulduğunda "Başlayana kadar bunu bilmek zor olacak."

"Gelişim için bazı hedefler belirlediğimizi ve bu hedeflere ulaşamadığımızı biliyoruz. Bu konuda dürüst olmanın daha iyi olacağını düşünüyoruz."

"Herkes gibi biz de çok fazla gelişim kaydedeceğiz. Bu yüzden, yakında olacakları görmek bizi cesaretlendiriyor."

"ilk yarışa belirlediğimiz hedeflerin gerisinde gireceğimizi düşünüyorum fakat bunun gridde hangi pozisyonda yer alacağımız anlamına geldiğini bilmek gerçekten zor." dedi.

Oscar Piastri, McLaren MCL60 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

McLaren'ın yeni pilotu Oscar Piastri, MCL60 ile ilgili ilk izleniminin ardından, geçen yılki araca kıyasla çok farklı hissetmediğini söyledi.

"Geçen yıla göre küçük bir adım diyebilirim. Sezon içerisinde kullanmak üzere birkaç güncelleme hazırladığımızı biliyoruz. Ancak şu ana kadar, zemin etkili araçlarla ilgili sınırlı deneyimlerimden yola çıkarak, durumun oldukça benzer olduğunu söyleyebilirim."

Brown, takımın hedeflerine ulaşabilmesi için gelişimini hızlandırması gerektiğini kabul ediyor.

"Amacımız ön sıralara geri dönmek."

"Bunun biraz daha zaman alacağını biliyoruz. Tüm altyapımız ya tamamlandı ya da tamamlanmak üzere. Dolayısıyla durum heyecan verici.

"Bazı iyi ilerlemeler kaydediyoruz ama F1'deki diğer tüm takımlar da bunu yapıyor. Dolayısıyla hızlanmamız gerekiyor."