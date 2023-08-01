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Formula 1 Haberler

McLaren, 2023 F1 aracı için başka önemli güncelleme daha hazırlıyor

McLaren, 2023 F1 aracı için son büyük güncelleme paketini yaz arasından sonraki ilk yarışlara getirmeyi hedefliyor.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Lando Norris, McLaren MCL60, leads George Russell, Mercedes F1 W14

2024 aracını ilk kez yeni rüzgar tünelinde çalıştırmaya hazırlanan McLaren, dönüm noktası niteliğindeki bu an öncesinde mevcut MCL60'a yönelik bir güncelleme daha hazırlıyor.

Andrea Stella, İngiltere ve Macaristan'daki son podyumlarına yenilerini eklemek adına araçta bir güncelleme daha yapılacağını ve bunun taban/karoser kısmını kapsadığını belirtti.

Stella, "Yaz arası sonrası için bir tür konsept evrimi üzerinde çalışıyoruz. Bu kapsamda karoserde ve taban yapısında değişiklikler yapacağız."

"Hâlâ tüm yönlerin düzgün şekilde düşünüldüğünden ve test edildiğinden emin olmamız gerekiyor, hâlâ yapacak birkaç günlük işimiz var fakat bunu başarabilirsek, değişiklikleri yaz tatilinden hemen sonraki yarışlardan birinde kesinlikle kullanmaya çalışacağız." dedi.

McLaren son güncellemeyle büyük bir adım atsa da Stella, bir sonraki güncelleme paketine yönelik beklentileri düşürmeye çalışıyor.

Son güncelleme McLaren'ın beklediğinden fazlasını sağlamış olsa da, bir sonraki paketten aynı şey beklenmiyor.

"Son güncelleme paketinin sağladığı etkileri zaten analiz ettik. Buna karşılık, şimdi sadece birkaç milimetrelik aerodinamik değişiklikten ibaret olmayan bir şey üzerinde çalışıyoruz. Bu bir tür konsept evrimi."

"Çalışmanın gerçek sonuçlarını ancak yeni parçaları test ettiğimizde öğreneceğiz."

"Rüzgar tüneli test verileri ile bilgisayar simülasyonları arasında iyi bir korelasyon olsa da, performansları konusunda her zaman belirsizlik vardır."

"Bu durum tüm takımlar için geçerlidir."

Lando Norris, McLaren MCL60

Lando Norris, McLaren MCL60

Photo by: Erik Junius

McLaren 2024 aracının ilk versiyonunu Woking'deki yeni rüzgar tünelinde test etmeye hazırlanırken, 2023 aracının gelişimini de sonlandırmayı planlıyor.

Takım yeni aracın rüzgar tüneli testini bu hafta mı yoksa zorunlu yaz arasından hemen sonra mı gerçekleşeceğine bakıyor fakat her halükarda Zandvoort öncesinde yapmayı planlıyor.

Stella, bu noktada yeni tesiste sadece gelecek yılki aracın gelişimine odaklanacaklarını söyledi.

"Toyota rüzgar tünelinden ayrıldıktan sonra mevcut araç üzerinde çalışmayı bırakacağız. Aracı yeni tünelde test etmeyeceğiz."

"Şu anda hâlâ mevcut araç için güncellemeler üzerinde çalışıyoruz. Evet, bu değişikliklerden bazıları gelecek yılki proje için de geçerli olacak."

"Fakat MCL60 yeni rüzgar tünelinde test edilmeyecek."

Bazıları 2024 sezonu için öngörülen çözümleri mevcut araçlarda kullanılmasını önerirken, Stella McLaren'ın bunu yapıp yapamayacağı konusunda şüpheci.

"Gelecek yılki fikirleri 2024 sezonu için tasarlanan araçtan mevcut modele aktarmak zor. "

"Çok sayıda parçanın birbiriyle yakından bağlantılı olması, seçilen çözümlerin bu şekilde aktarılmasını zorlaştırıyor."

"Aslında, nasıl çalıştıklarını görmek için kesinlikle test parçaları üretmeyi düşünebilirsiniz. Ancak böyle bir test parçası hazırlamak zaman ve çaba gerektiriyor."

"Mevcut çalışma programı göz önüne alındığında bunu başarmak zor. Dolayısıyla bunun pek olası olmadığını düşünüyorum."

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