McLaren, 2023 aracının tasarımında devrime gitmeyecek

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McLaren geçen sezon takımlar şampiyonasında üçüncülük için mücadele etti ancak 2022'deki yeni teknik düzenlemelerde bunu devam ettiremediler.

İngiliz ekip bitime altı yarış kala, Red Bull, Ferrari, Mercedes ve Alpine'in ardında takımlar şampiyonasını beşinci sırada götürüyor.

Şu anda Alpine ile aralarında sıkı bir dördüncülük savaşı var ve görünüşe bakılırsa saf hız anlamında en hızlı beşinci araca sahipler.

Ancak takımın şampiyonadaki konumundan daha endişe verici olan şey, özellikle Red Bull Racing ve Ferrari ile aradaki hız farkı gibi görünüyor.

Bu da McLaren'ın 2022 için doğru konsepti seçip seçmediği ve 2023 için aracının tasarımında radikal değişiklikler yapılması gerekip gerekmediği sorularını gündeme getiriyor.

Andreas Seidl'a göre radikal bir değişikliğe ihtiyaç yok.

Seidl, 2023 McLaren aracı için "Bence bu, araçta bazı şeyleri tutmakla, yeni fikirler uygulamanın bir karışımı olacak."

"Teknik düzenlemeler hemen hemen aynı kaldığı için, yeni aracın gerçek anlamda bir devrim olmayacağı açık. Aynı zamanda, öndeki takımların tur başına bir saniyeden daha hızlı olduğunun da farkındayız. Dolayısıyla gelişim açısından büyük adımlar atmayı hedeflediğimiz de açık." dedi.

Son birkaç yarışta, Red Bull'un paketinin şu anda diğerlerinin önünde olduğu açıkça ortaya çıktı.

Seidl'a göre McLaren'ın Red Bull'un halihazırda takip ettiği konsepte geçmesi söz konusu değil. McLaren patronu, Ferrari'nin tamamen farklı bir konseptle neredeyse onun kadar hızlı olduğuna işaret ediyor.

Seidl, "Sanırım hangi kısımları geliştirmek istediğimiz ve aracın hangi kısımlarından memnun olduğumuz konusunda net bir fikrimiz var."

"Ancak bunu tek bir araca bağlamak doğru olmaz çünkü sonuçta konsept olarak oldukça büyük farklılıklar gösteren araçların yine de hemen hemen aynı tur sürelerine sahip olduğunu görüyorsunuz."

"Yani benim gözümde o kadar basit değil, karmaşık bir şey." dedi.