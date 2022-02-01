McLaren, 2022'nin başlangıcında büyük takımların daha avantajlı olacağından emin

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Takımlar 2022 hazırlıklarında sona geldiler ve önümüzdeki 10 günlük süreçte ilk Formula 1 araçları tanıtılacak.

McLaren, yeni aracının örtüsünü 11 Şubat'ta kaldıracak ve son yıllarda kaydedilen ilerleme göz önüne alındığında, takımdan beklentiler yüksek gibi görünüyor.

RacingNews365 ile yaptığı özel röportajda Brown, yeni kuralların iyimserlik verdiğini ancak şu anda ortada büyük bir belirsizlik havası olduğunu dile getirdi.

Brown şöyle dedi: "Büyük bir bilinmezlik unsuru var çünkü simülasyon dışında herhangi bir veriye sahip değiliz. Bildiğiniz gibi Formula 1 takımları çok iyiler, bu açıdan gergin bir heyecan olduğunu söyleyebilirim."

"Teorik olarak kendimi oldukça iyi hissediyoruz, mutluyuz, kendimize koyduğumuz amaç ve hedeflere ulaşıyoruz, fakat elimizde kıyas yapabileceğimiz bir temel ya da geçmişten bir baz notası yok. Bu da büyük bir bilinmezliğe yol açıyor."

"Tüm bunlar tabii ki sporu büyüleyici kılacak. Birsi doğru şeyi yapacak, diğeri yanlış anlayacak."

"Bunun gride bir sürpriz unsuru katacağını düşünüyorum. Kim ve nasıl olacağını ise hiçbirimiz bilmiyoruz."

Yeni kuralların daha eşit bir mücadeleye sağlayıp sağlamayacağı sorulduğunda Brown, umutlu olduğunu fakat her şeyin oturmasının zaman alacağını söyledi.

Brown yine en iyi takımların önde olmasını bekliyor.

"Zamanla evet, daha eşit hale gelecek ama yine de örneğin altyapımızı geliştirmek söz konusu olduğunda büyük takımları yakalamamız gerekiyor. Teknolojik anlamda, yani rüzgar tüneli ve bu tarz şeyler konusunda yapmamız gerekenler var."

"Beş ya da altı takım, bütçenin üst sınırında olacak fakat hepimiz yarışa aynı noktadan başlamıyoruz. Bu yüzden yakalamak biraz vakit alacak. Mercedes ve Ferrari'nin sahip oldukları şeylere sahip olmamız birkaç yılımızı alacak. Şu anda onlarla aynı altyapıya sahip değiliz."

"Kısacası en iyi takımlar yeni döneme, biz ve diğerlerinin zaman içerisinde yakalamasını umduğum bir avantajla girecekler."

McLaren, yeni sezonda Mercedes motoruyla yarışmaya devam edecek pilot koltuğunda arka arkaya ikinci kez Lando Norris & Daniel Ricciardo ikilisi olacak.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images