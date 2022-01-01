McLaren, 2022'de O'Ward'a daha fazla F1 fırsatı vermeyi düşünüyor

McLaren'ın IndyCar'daki genç yeteneği Pato O'Ward, Abu Dhabi'de gerçekleştirilen F1 sezon sonu testinde, McLaren MCL35M'in direksiyonuna geçmiş ve performansıyla İngiliz ekibi etkilemişti.

İlk kez bir F1 aracı süren O'Ward, yaptığı testin ardından fiziksel açıdan yorulduğunu ve F1 aracının bu kadar güçlü olmasına şaşırdığını dile getirmişti. F1 araçlarını "tamamen farklı bir dünya" şeklinde yorumlayan O'Ward, eğer fırsat verilirse daha da hızlı gidebileceğini söylemişti.

Bu test imkanı, O'Ward'a bir bahsin sonucu olarak verilmişti. McLaren CEO'su Zak Brown, eğer IndyCar'da yarış kazanırsa, kendisine F1 aracını test edeceği konusunda Meksikalı sürücüye garanti vermişti.

Fakat Brown, RACER ile yaptığı röportajda, bu testin bir vaatten öteye geçtiğini ve O'Ward'ın F1 aracındaki potansiyelini değerlendirmek istediklerini belirtti.

Brown, "Bence Formula 1 aracına bir sürücü koyacaksanız, sezon boyunca çok az test günü ve çok az çaylak testi olmasından ötürü, bir anlam taşıyabilmesi için, buna değecek birini [araca] koymalısınız."

"Yani güzel bir küçük ödüldü fakat aynı zamanda Formula 1 aracında ne kadar yetenekli olduğunu anlamak için de böyle bir fırsat tanıdık."

“Direksiyon başında yapmasını istediğimiz ve yapmasını beklediğimiz her şeyi yaptı. Son derece hızlı ve cesurdu ama böyle olması bizi şaşırtmadı."

"Yani daha çok nasıl uyum sağladığını görmek istedik, geri bildirimlerinin nasıl olduğunu anlamak istedik. Tüm bu şeylerde, bir Formula 1 aracındaki ilk sürüşü olmasına rağmen çok güçlüydü." dedi.

Test fırsatları sınırlı olmasına rağmen F1 takımları, 2022'den itibaren yıl içerisinde iki kez, ilk antrenman seansında bir genç sürücüyü piste çıkmak zorundalar.

Brown, araca kimi geçirecekleri konusunda kararı takım patronu Andreas Seidl'ın vereceğini, fakat O'Ward'ın iyi bir konumda olduğunu söyledi.

Brown, "Bu konuda kapsamlı bir analiz yapacağız, daha yapılacak bazı çaylak testleri var, yani adım adım ilerlemek gerekiyor. Fakat bu, çok iyi bir ilk adımdı." diyerek, O'Ward açısından sözlerini pozitif şekilde noktaladı.

Pato O'Ward, McLaren MCL35M Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images