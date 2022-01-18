McLaren, 2022'de gelişim oranının çok yüksek olmasını bekliyor

Normalde 2021 sezonu için planlanan ancak 2022'ye ertelenen yeni teknik kurallar kapsamında, araçların aerodinamik yapısı mücadeleye ve geçişe yardımcı olması için tamamen yenilenecek.

F1, yeni kurallar sayesinde kirli havanın azalmasını ve bu sayede takımların birbirlerine daha yakın olup araçların pist üstünde daha yakın mücadele edebilmelerini umuyor. Ancak bazı gözlemcilere göre yeni kurallarda takımlar birbirlerine yakın olsa da, bir süre sonra yeniden ayrışmaya başlayacaklar.

Motorsport.com'a konuşan Key, "Geliştirme oranının çok yüksek olacağını düşünüyorum. Yeni kuralların doğası gereği gelişim oranı şu andan biraz daha hızlı olacak çünkü bir şeyleri yapmanın birçok farklı yolu olacak. Her zaman farklı şeyler, yeni çözümler ve kovalanacak yeni alanlar olacak."

"2022'de başlangıçta daha yakın olacağız ve gelişim biraz daha hızlı olacak. Sadece 2022'de değil, 2023'te de bu şekilde olabilir."

"Ancak yine de öğrenmemiz gereken çok fazla şey var. Herkesin 2022 aracında öğrenmesi gereken çok fazla şey var. Öğrendiğimiz şeyleri pist üstünde görmemiz gerekiyor. Herkesin neler yaptığını görmemiz gerekiyor."

"Diğer insanların araçlarını gördüğümüzde, gerçekten oyunu değiştirecek bir şeyler çıkabilir. Diğerlerine karşı nasıl performans gösterdiğimizi görmeli, rakiplerimize göre güçlü ve zayıf yönlerimiz üzerinde çalışmalıyız. Bu açıdan herkes aynı durumda olacak."

Lando Norris, McLaren MCL35M Mule Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Sezonun ilk yarısında gelişirken bu durum gelişimde ve fikirlerde çok fazla sıçramaya neden olacak. Senenin ilerleyen dönemlerinde bu fikirler arabalarda birleşmeye başlayacak."

"2023'te her şeyin daha benzer olmaya başlayacağını düşünüyorum çünkü o zaman takımlar belli trendleri belirlemiş olacak. Araçlar o dönemde birbirlerine çok benzeyecek mi, bunu söylemek için erken ancak kesinlikle 2023 araçlarına yaklaşımda 2022'ye göre daha iyi fikre sahip olacaklar." dedi.

Yeni kurallar her ne kadar kurallar açısından eskiye nazaran daha sınırlayıcı olsa da, Key gelişim sürecinde yaratıcı olmaları gerektiğini ancak açık kazanç bulmanın artık daha karmaşık bir süreç olduğunu söyledi.

Key, "Teknik açıdan artık oynayabileceğimiz daha az araç (alan) var ancak tipik olarak bu, mevcut arabalarla asla değerlendiremediğiniz birçok fikir üretmenizi sağlar."

"Birçok açıdan daha az verimli olsa da, daha fazla performans kazanabileceğiniz alanlara bakarsınız çünkü artık aerodinamik açıdan daha az araca ve daha fazla kısıtlamaya sahipsiniz. Süspansiyon tarafında bile, iç süspansiyon alıştığımıza göre çok basitleştirilmiş durumda."

"Aslında bu tür zamanlarda oldukça yaratıcı olursunuz. 2009'da öyle oldu, aerodinamistler ofiste gezip hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını söylerken, ardından yapabilecekleri çok fazla şey olduğunu fark ettiler. Ancak onlar artık daha ince ve karmaşık şeylerdi. 2022'de de benzer bir durum söz konusu."

"Farklı araçlarda bazı farklılıklar, bazı farklı fikirler göreceğimizi düşünüyorum. İnsanların neler yaptığını görmek ilginç olacak." dedi.