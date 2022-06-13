McLaren, 2022'de bütçe sınırı içerisinde kalmayı beklemiyor

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Şu ana kadar birçok üst sıra takımı, artan enflasyon ve taşımacılık giderleri nedeniyle 2022'de bütçe sınırı kuralına uymanın imkansız olacağını açıklamıştı. Red Bull'un Takım Patronu Christian Horner, 7 takımın 141.2 milyon dolarlık sınırı aşmasını beklediklerini söylemişti.

Bu konuyla alakalı bütçe sınırının artışı yönünde bazı talepler olsa da, Alpine ve Alfa Romeo takımları buna karşı çıkıyorlar.

Seidl, taraflar arasındaki görüşmeler devam ettikçe bir çözüm bulunacağını düşünüyor.

Seidl, "Takım olarak sene başında bütçe sınırı içerisinde kalmayı planlıyorduk ancak sene içerisinde gelen beklenmedik harcamalar nedeniyle artık bütçe sınırı içerisinde kalabilecek durumda değiliz çünkü sezona başlayabilmek için yapmanız gereken belli harcamalar var."

"Personel gideri gibi halihazırda belirli olan ödemeleriniz var ve bunları artık düzenleme şansınız yok."

"Harcamalardaki - özellikle taşımacılık ve faturalardaki -beklenmedik yönde olan büyük artışlar, nedeniyle diğer takımlarla aynı yani bütçe sınırına uyamayacağımız durumdayız."

"Şu anda diğer takımlar ve FIA ile yapılan görüşmeler konusunda umutluyum. Sporun ilerleyebilmesi için gereken en iyi çözümü bulabiliriz." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Buna karşı Seidl, sürdürülebilirlik ve takımların birbirlerini yakalayabilmesi için bütçe sınırı olması gerektiğini düşünüyor.

Seidl, "Şu anda diğer takımlar ve FIA ile yaptığımız görüşmeler konusunda çok fazla detaya inmek istemiyorum."

"En önemlisi sporun faydasına olacak şekilde herkes için çözüm olacak bir şey bulmamız çünkü bütçe üst sınırı ilkelerinin sulandırılmadığından emin olmak için bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum."

"Bütçe sınırı olmasından kesinlikle mutluyum. Bu F1 için gerekliydi ancak aynı zamanda bir takım olarak bizim için F1'de finansal olarak sürdürülebilir bir şekilde yer alabilmek ve sportif açıdan rekabetçi olabilecek bir pozisyonda olmak için de bir gereklilikti."

"Bu, F1'de bir yılı nasıl tamamlayacağınız konusunda göz önünde bulundurmanız gereken yeni bir boyut veya parametre."

"Ancak özellikle mevcut koşullarda, son zamanlarda ortaya çıkan tüm bu beklenmedik maliyetler nedeniyle, araç gelişiminin şu anda bütçe sınırından büyük ölçüde etkilendiği açık."

"Ancak bu herkes için aynı mücadele. Bu açıdan bir endişem yok." dedi.

Bütçe sınırı aşmaları halinde %5'lik, hafif ihlal olarak kabul edilen bölümde mi olacaklarının sorulması üzerine Seidl, "Ben belli bir noktaya odaklanmıyorum. Sadece herkes için çalışan bir çözüm bulunmasına odaklanıyorum."

"Tekrarlamam gerekirse sporun lehine bir karar olmalı." şeklinde cevap verdi.