McLaren, 2022 yılın daha büyük takvime ve "üçlü yarışlara" karşı

Formula 1'de gelecek yılın takviminin nasıl olacağı merak konusu ve Formula 1 yönetimi, takvimin ilk halini yakın zamanda takımlara sunacak.

Bu yılki takvimde normalde 23 yarış planlanmıştı fakat COVID-19 problemleri nedeniyle yarış sayısı 22'ye düşmüş durumda ve devam eden seyahat kısıtlamaları nedeniyle, birkaç yarışın takvimdeki yeriyle ilgili de şüpheler var.

Bu hafta gerçekleştirilecek İtalya Grand Prix'si F1'in bu yılki ikinci üçlü yarışının sonu anlamına geliyor ve önümüzdeki aylarda Meksika, Brezilya ve Orta Doğu'daki bir pistten oluşan üçüncü bir üçlü yarış daha yapılması planlanıyor.

F1'in bazı önemli isimleri, takım personeline getirdiği ekstra baskı ve iş yükü nedeniyle üçlü yarışların yapılmasına karşılar.

Bu isimlerin başında McLaren F1 takım patronu Andreas Seidl geliyor. Seidl, sadece üçlü yarışlara değil, aynı zamanda takvimdeki yarış sayısının artırılmasına da karşı.

Seidl, "Bana göre en önemli şey, yarış sayısını her geçen yıl artırmamak. Çünkü bence halihazırda sahip olduğumuz yarış sayısıyla bile personelimize çok fazla iş yüklüyoruz."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, in the pits Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

“Bir diğer önemli konu da üçlü yarışların sayısı. Kendi açımdan bakarsam, yine çalışanlarımız üzerindeki yükü azaltmak için bunlardan tamamen kaçınmamız gerekiyor."

"Açık konuşmak gerekirse takvimi üçlü yarışlardan kaçınacak şekilde hazırlamaya çalışmak gerekiyor." dedi.

Haas takım patronu Gunther Steiner, bu hafta sonu Monza'da gerçekleştirilecek yarış öncesi F1 CEO'su Stefano Domenicali ile, gelecek yılın takvimi üzerine konuştuğunu ve gelecek yıl üçlü yarışların bir standart haline gelmeyeceğinden emin olduğunu söyledi.

Steiner, "Onunla bunun hakkında birkaç kez görüştüm. Üçlü veya tekil yarışlar yerine belki daha fazla çifte yarışa sahip olmanın daha iyi olacağı konusunda hemfikir."

"Takvimi henüz görmedim ve bu sadece bizim yapmak istediğimiz şeye bağlı değil, aynı zamanda yarışa ev sahipliği yapanların, yarışların olmasını istediği zamanla da alakalı."

"Fakat genel anlamda herkes üçlü yarışların tüm personel için fazla talepkâr olduğunu biliyor ve bunu burada (Monza) tekrar hissedebiliyoruz. Bu, üst üste üçüncü yarış ve gerçekten çok zorlayıcı."

"Takvimi görene kadar neler olduğunu bilemeyeceğim ama bana göre temel amaç, mümkün olduğunca az üçlü yarış yapmak olacak. Üçlü yarışlara sahip olmak F1 için standart hale gelmeyecek." dedi.