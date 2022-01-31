McLaren, 2022 videosunda merak uyandırıcı bir değişikliğe dikkat çekti

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Tamamen yeni 2022 kuralları, tasarımların yakın döneme kıyasla çok daha kısıtlı olacağı anlamına geliyor. Bu da, takımlar arasındaki herhangi bir farkın hiç şüphesiz çok fazla incelemeden geçeceğini gösteriyor.

McLaren da, sosyal medyada yayınladığı video ve fotoğraflarında önemli konsept değişikliklerine dikkat çekerek, bu yıl işleri çok farklı yapan takımlardan biri gibi duruyor.

Instagram'da yayınladığı fotoğrafta halihazırda yenilenmiş bir hava girişi ve takla barı tasarımı gösteren McLaren, şimdi de yayınladığı son videosunda farklı bir ön süspansiyon tasarımına dikkat çekti.

Kural değişiklikleri nedeniyle, teknik alanda pull-rod ön süspansiyonun 2022 için olası bir dönüş yapacağı yönünde spekülasyonlar vardı. McLaren da bunu yapmış gibi görünüyor.

Videoda, McLaren CEO'su Zak Brown'un bir video klibi çekmek için telefonunu kullandığı bir sahne yer alıyor. Brown, aracın önüne doğru dönerken kamera odaklanıyor ve arka taraftan, ön süspansiyonun anlık bir görüntüsü yer alıyor.

Görüntüden, McLaren'ın pull-rod konfigürasyonuna geçtiği anlaşılıyor. McLaren, Ferrari'nin liderliğinde 2012'de tanıtılan düzeni 2013'de kullandıkları için böyle bir değişiklik bekleniliyordu.

Ferrari bu düzeni üç aracında daha kullanmaya devam ederken, McLaren bu tasarımı bıraktı ve diğer aerodinamik çalışmalara odaklanarak push-rod düzenine geri döndü.

Pull ve push düzenlerin avantajları ve dezavantajları olsa da yeni kurallar, takımları çok daha kısıtlı burun yapıları kullanmaları için zorluyor. Yeni burun yapıları çok daha aşağıda olacak ve şasinin tasarımı da buna uyumlu olacak.

Ayrıca son yıllarda kullanılan ön süspansiyonlarda üst kolun tekerleğe daha yukarıdan bağlanmasını sağlayan ek parça da, daha agresif olan POU çözümü ve hidrolik takviye ile birlikte kural dışı kaldı. Bu da, ekiplerin yaklaşımlarını hem mekanik hem de aerodinamik olarak tamamen yeniden düşünmeleri gerektiği anlamına geliyor.

İki çözümün de davranışı ve uyumluluğu konusunda küçük farklılıklar var ama bir pull rod süspansiyonunda, süspansiyon parçaları şasiye daha aşağıdan yerleştirildiği için şasideki ağırlığın yerleşiminde farklılıklar yer alıyor.

Bu da ağırlık merkezi açısından bazı faydalar sağlıyor ancak araçta çalışan mekanikerler için işi biraz daha zorlaştırıyor.

Pull rod süspansiyon ise, takımların şaside yer alan parçalar açısından kısıtlamaları bulunmadığı için, burun ve şasinin üst yüzeyindeki tasarım seçeneklerini artırabilir.

Ancak bazıları, burun ve şasinin alt yarısını şekillendirebilecekleri için push rod süspansiyonun aerodinamik performansın faydalarını da değerlendirebilir.

Hangi yönün en iyi olduğu konusunda doğru veya yanlış bir cevap yok. Bu nedenle, takımların tasarımında farklı çözümler görülebilir.