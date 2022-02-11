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McLaren, 2022 MCL36 aracını tanıttı!

McLaren, 2022 Formula 1 sezonunda mücadele edeceği yeni MCL36'nin örtüsünü kaldırdı.

McLaren, 2022 MCL36 aracını tanıttı!
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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McLaren, cuma günü Woking fabrikasında düzenlenen canlı bir etkinlikle beraber Haas, Red Bull ve Aston Martin'den sonra 2022 Formula 1 aracını tanıtan dördüncü takım oldu.

Şimdiye kadar tanıtılan üç araçla kıyaslandığında McLaren, MCL36'da tamamen farklı bir yöne gitmiş gibi görünüyor.

Yeni McLaren, papaya turuncusu rengini korumaya devam ediyor ancak 2022 yılında daha açık bir mavi renk tercih edilmiş. Ayrıca araçtaki siyah renk miktarı da artırılmış.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Fotoğraf: McLaren

Tasarım, daha açık mavi renk tonundan ötürü  2021 Monako Grand Prix'sinde kullanılan tek seferlik Gulf renk düzenini andırıyor.

Aynı lansman etkinliğinde 2022 IndyCar sezonunda Pato O'Ward ve Felix Rosenqvist'in yarışacağı yeni araç ve Extreme E'de kullanılacak tasarım da tanıtıldı. Her iki seride kullanılacak araç da, temelde MCL36 ile aynı renk düzenini taşıyor.

MCL36'nın lansman töreninde konuşan McLaren CEO'su Zak Brown, şunları söyledi: "Bugün Formula 1, IndyCar ve Extreme E şampiyonalarındaki üç McLaren programını da tanıttığımızı görmekten büyük mutluluk duyuyorum."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Fotoğraf: McLaren

"Formula 1 takımımız Andreas Seidl'ın kontrolü altında her yıl gelişmeye devam ediyor ve bu yeni kurallar dönemi takım için gerçek bir fırsatı temsil ediyor."

“Lando ve Daniel'in bu yıl MCL36'nın direksiyonuna geçecek olması beni heyecanlandırıyor."

“Lando 2021'de dört podyum atarak büyük ilerleme kaydetti ve Daniel'in Monza'daki sansasyonel zaferi de takıma tekrar kazanmanın nasıl bir his olduğunu hatırlattı."

"2022'ye girerken kaydettiğimiz ilerlemeyi devam ettirmeyi ve öndeki takımlarla aradaki farkı kapatmayı hedefliyoruz."

McLaren, 2022 sezonunda mücadele edeceği gerçek anlamda tanıtan ikinci takım oldu. Haas ve Red Bull, temelde renk düzeni tanıtımı yapmayı tercih ettiler. Aston Martin ise gerçek 2022 aracını tanıtan ilk takımdı. 

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Fotoğraf: McLaren

McLaren'ın teknik direktörü James Key, tanıttıkları aracın temelde Barselona testlerinde kullanacakları araç olduğunu fakat lansmanda bazı bölümleri gizlediklerini belirtti.

Key, "Barselona'ya götüreceğimiz araç bu. Belli sebeplerden dolayı birkaç parçayı sakladık ve elbette bazı hassas kısımlar var. Fakat bunların hepsi aracı çalıştırdığımız zaman görülecek." dedi.

McLaren, son pilotlar şampiyonluğunu 2008 yılında Lewis Hamilton'la almıştı. Takımın son takımlar şampiyonluğu ise 1998 yılında geldi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36
Daniel Ricciardo, McLaren MCL36
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Fotoğraf: McLaren Racing

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