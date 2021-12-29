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McLaren, 2022 FIA çarpışma testini çoktan geçmiş

Ekleyen:
, Şef Editör

McLaren, şimdiye kadar sadece Ferrari ve Haas'tan doğrulama gelse de, 2022 FIA F1 çarpışma testini geçen ilk takım olmuş.

McLaren, 2022 FIA çarpışma testini çoktan geçmiş

Takımlar Şubat ayında yapılacak üç günlük sezon öncesi testine yaklaşık iki aydan az bir süre kala, yeni araç üzerinde yaptıkları çalışmalara hız vermiş durumdalar ve gelişim çalışmalarına paralel olarak yapmaları gereken ilk şey, yeni şasilerini çarpışma testinden geçirmek.

Speedcafe.com'un özel haberine göre McLaren, bu ayın başında, 2022 şasilerinden birisini çarpışma testine soktu ve bu testi başarıyla geçti.

Bu konudaki doğrulama, McLaren'ın teknik direktörü James Key'den geldi.

McLaren'ın teknik direktörü James Key, "[Bu ayın başında] şasilerden biriyle çarpışma testine girdik ve bu süreci başarılı bir şekilde atlattık." diyerek, 2022 F1 çarpışma testini geçen takımlardan biri olduklarını söyledi.

Böylelikle çarpışma testini geçen takım sayısı üç oldu. Fakat şimdiye kadar hiç kimse 2022 lansman tarihini açıklamadı ve sadece 2022 motorunu çalıştıran Mercedes var.

Çarpışma testini geçtiğini doğrulayan sadece ise Ferrari ve Haas var.

Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

 

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