McLaren, 2022 F1 sezonu zorluklarıyla nasıl baş ediyor?

10 takımın tamamı 2022 programları üzerinde çalışmayı sürdürüyorlar ve tamamen yeni kurallara göre araçlarını hazırlamaya çalışıyorlar. Gelecek seneki kural değişikliği, sporun tarihindeki en büyük değişikliklerden birisi olacak.

Takımlar tüm çalışmaları, bütçe sınırı ve aerodinamik test kısıtlamaları dahilinde yapıyorlar. Bu iki faktör, takımların araç geliştirmesinde büyük etkiye neden oldu.

Bütçe sınırı kuralları özellikle üç büyük takımın işlerini daha da zorlaştırdı. McLaren, bütçe ve harcamalar açısından o 3 takımla aynı seviyede değil ancak o da 145 milyon dolarlık bütçe sınırına göre kendisini ayarlamak durumunda kaldı. Geçen seneyi 3. sırada tamamlayan takım, Haziran ayının sonuna kadar rüzgar tünelini ve CFD'yi en az kullanan 3. takımdı.

Haziran ayının sonu itibariyle senenin kalan yarısı için yine şampiyonadaki durumlara bakılarak düzenleme yapıldı ve McLaren yine 3. sırada yer aldı. Yani bu, McLaren'ın 2021'in sonuna kadar Red Bull ve Mercedes harici diğer takımlardan daha az aero çalışması yapacağı manasına geliyor. Takım bu seneyi de 3. sırada tamamlarsa, gelecek sene de benzer bir durum söz konusu olacak.

Bu, McLaren'ın teknik ekibine ekstra bir mücadele getiriyor. Bu yüzden James Key ve ekibi, ellerindeki kaynaklardan maksimumu almaya çalışıyorlar.

Key, "Geçen sene 3. olduğumuz için bunun bazı olumsuz yönleri vardı çünkü bu bizi, bu seneki kurallarda yapabileceklerimiz konusunda biraz kısıtlıyor."

"Ve dürüst olmak gerekirse bu COVID'in kurbanı oldu. Yeni kurallar normalde bütçe sınırı ile bu sene devreye girecekti ve bütçe sınırını iyi bir şekilde tamamlayacaktı ancak COVID nedeniyle kurallar 2022'ye ertelendi."

"İki aracı paralel bir şekilde geliştirmemiz gereken talihsiz bir durum ortaya çıktı. Yeni kurallar sıfırdan başladığı için 2022'ye çok fazla odaklandık."

"Bu bizi birazcık olumsuz etkiliyor ancak bu duruma adapte olmalıyız. Bu ay sıfırlanma oldu. Lando ve Dan'in son yarışta harika iş çıkarmasını ve podyumları çöpe atar mıydım?"

"Tabii ki hayır çünkü burada yarışmak için varız. Ancak, mevcut durumdayken arabaların gelişimini nasıl böldüğünüz konusunda düşüncelerinizi biraz uyarlamanız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

The 2022 Formula 1 car launch event on the Silverstone grid. Rear wing and diffuser detail Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

İyi olan haber, McLaren'in diğer takımlara göre yapabileceği aero çalışması arasındaki fark, olabileceğinden daha az.

Key, "Bu sene normalde planladığımızdan biraz daha yumuşak geçiş var. Birinci ve 10. arasındaki fark daha büyük. Gelecek sene daha da büyüyecek. Bu doğru bir şey mi yoksa değil mi bilmiyorum. Yani bu kural bir süre önce ilk kez getirildiğinde bu konuda asla istekli değildik."

"Ancak aynı zamanda mantığını gördük. Zamanla birinci ile onuncu arasında kocaman bir eşitsizlik oluyor. Bu açıdan bütçe sınırı ve aerodinamik test kısıtlaması ile yakalayabilme şansı olması mantıklı. Aksi takdirde olduğunuz yerde takılı kalıyorsunuz."

"Gelecek sene nasıl olacağını göreceğiz. Sezonlar arasında zigzaglar olursa, o zaman belki olması gerektiği gibi çalışmıyor diyebiliriz ve kısıtlamaları biraz yumuşatmak gerekebilir. Ancak kısa vadede düşünürsek, bu kuralın bizim biraz aleyhimize olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Key, 2022 projesi için hâlâ ilk günlerde oldukları konusunda ısrarcı. Öğrenme eğrisi dik ve birçok alanda oldukça kısıtlayıcı olsa bile yeni kurallar hakkında keşfedilecek çok fazla şey var.

Key, "Şu anda sahip olduğumuz kurallar ve özgürlükler, şimdi bile mevcut otomobillerde oldukça üretken geliştirme oranları sağlıyor."

"2022 model araçlarda sahip olacağımız bu büyük hacimli yüzeylerle, farklı bir geliştirme yolu olacak. Bu nedenle, özellikle bu aşamada, yani o araçların yarışmasından önceki yılın yazında, temel ilkelere daha çok bakıyorsunuz ve bu büyük yüzeylerin doğru şekilde çalışmasını sağlamaya çalışıyorsunuz. Ardından ayrıntılara ineceğiz."

"Ve tipik bir şekilde, böyle bir senenin oldukça verimli olduğunu görüyorsunuz. Gerçekten çok fazla şey öğreniyoruz ve yılın bu döneminde temel geometrilerimizi ve mimariyi belirliyoruz."

"Geometri belirlendikten sonra Noel'e kadar hemen hemen 6 ay boyunca uzun sürecek saf aerodinamik çalışma sürecinden geçeceğiz." dedi.

The 2022 Formula 1 car launch event on the Silverstone grid. Nose and front wing detail Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Key, gelecek şubat ayında yeni araçlar ilk kez piste çıktığında daha büyük adımların atılacağını söyledi. Takımlar sadece kendi araçlarına dair ilk pist üstü verilerini almakla kalmayacak, aynı zamanda rakiplerinin de neler yaptıklarını ilk kez görecekler.

Key, "Araçlar piste çıktığında birkaç şey olacak. Öncelikle, aracınızı yolda görmeye başlarsınız ve geliştirebileceğiniz alanlar olup olmadığını anlamaya başlarsınız veya arabanızın güçlü ve zayıf yönlerini tanımaya başlarsınız. Belki araçta birkaç beklenmedik şey olabilir. Bu, gelişim sürecinde bazı hızlı önceliklerin olmasını sağlayacak ve gelişiminizin yönü belirlenecek."

"Ve tabii ki herkes diğerlerinin araçlarını görecek. Bu sene tabanlarda bazı basit değişiklikler olması gibi, rakiplerinizin aracında daha önce pek düşünmediğiniz ancak kendi aracınıza uyguladığınızda iyi sonuç verecek bazı iyi fikirler elde edebilirsiniz. Böylece başka bir adım daha atılmış olacak."

"Bu yüzden, şu an ile gelecek sene arasında oldukça güçlü bir gelişim oranı göreceğimizi düşünüyorum."

"Belki gelecek sene düz bir şekilde başlar. Ancak o şekilde olursa, çok fazla yakın yarış olacağı manasına gelir. Bu iyi bir şey olabilir."

"O şekilde başlarsa, 2023 araçlarının mekanik açıdan daha fazla sınırda olmasına neden olabilir çünkü bu durumda ister aerodinamik avantaj ister mekanik avantaj için olsun avantajı farklı yerde bulmanız gerekir." dedi.

Key, takımların bu aşamada farklı yollarda ilerlemelerinin kaçınılmaz olduğunu, bu yüzden kış testlerinde herkesin ne yaptığını görmenin ilginç olacağını söyledi.

Key, "Herkesin farklı yorumlamalarda bulunacağını düşünüyorum. En son bu seviyede değişiklik muhtemelen 2009'da olmuştu. O dönemde tüm araç değişmişti ve farklı yaklaşımlar görmüştük."

"Sezon ortasında ortak bir çözüm haline gelen çift katmanlı difüzör bir yana, karoserde, şaside ve burunda birçok farklı fikir vardı."

"Gittikçe tasarımlar birleşti ve benzer şeylere dönüştü. Ancak gelecek sene için elimizde kullanabileceğimiz daha az araç olacağı için, araçları ilk kez tanıttığımızda muhtemelen daha büyük farklılıklar göreceğimizi düşünüyorum." dedi.

Wind tunnel Photo by: Vodafone McLaren Mercedes

McLaren'ın 2022 gelişim programı, takımın hâlâ Toyota'nın Köln'deki rüzgar tünelini kullanıyor olması nedeniyle daha karmaşık bir durumda. Takımın kendi rüzgar tünelinin inşaatı hâlâ devam ediyor.

Başka bir ülkede, müşteri olarak bir rüzgar tüneli kullanıyor olmak pek ideal değil ancak iyi haber, Woking'deki CFD kaynaklarının son güncellemenin tam zamanında yapılması sayesinde üst düzey olması.

Key, "Üzerinde yatırım yaptığımız yeni tesise şu an için erişimimizin olmadığının farkındayız. Ancak yatırım yaptığımız yeni tesislerden biri de CFD donanımımızdaki yükseltmelerdi."

"Araçta büyük bir mimari karar verirken, birçok şey rüzgar tünelinde modellenebilir. Rüzgar tüneli çok fazla doğrulama verisine sahip olduğu için önemli bir role sahiptir."

"Günümüzde ne kadar CFD ve rüzgar tüneli kullanabileceğimiz konusunda daha sıkı kurallar var. Bu yüzden bu tür işleri yaparken neyi ne zaman yapacağınıza karar vermelisiniz. Daha sonra memnun olduğumuz ve en iyi şekilde yararlandığımız verileri seçebiliriz."

"Ancak geliştirmeniz, biçimlendirmeniz ve şekillendirmeniz gereken büyük hacimli yüzeylere sahip olduğunuzda ve büyük mimari kararlar almamız gerektiğinde, bence genel olarak sahip olduğumuz kit bu kararları bu aşamada verebilir. Belki daha ince detaylarda biraz dezavantajlı olabiliriz." dedi.

2022 araçlarıyla alakalı can alıcı nokta, tam olarak testler başladığında ortaya çıkacak. Yeni araçlar gerçekten birbirlerini yakın takip edebilecek mi?

Key, "Henüz daha ilk günlerdeyiz çünkü 2022 araçlarıyla ve nasıl çalışacaklarıyla alakalı çok fazla araştırma devam ediyor. Ancak kuralların hedefine uygun bir şekilde sonuçlanması için çok fazla çaba gösterildi."

"Araçların birbirlerini yakın takip etmesini engelleyecek olası boşluklar olduğunda onlar tartışıldı, kapatıldı ya da bir şekilde kuralla değiştirildi."

"Şu anki noktada konuşursak, araçları 2021'in ortasında tanıtırsanız oldukça yakın sonuçlar alırsınız. Sene başında, mevcut araçlara göre onlarla yarışmak kesinlikle daha kolay olur. Ancak takımlar ince detaylar üzerinde çalışmaya başladıkça, durumun biraz değişeceğinden şüpheleniyorum." dedi.

The 2022 Formula 1 car launch event on the Silverstone grid. Diffuser detail Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Formula 1'in Sportif Patronu Ross Brawn, takımlardan birisinin kuralların amacına (takip ve geçişin kolaylaşması) aykırı bir şey bulması halinde 2023 için kurallarda değişiklik yapabileceklerini dile getirmişti. Key, kurallarda kısa sürede bir değişiklik olması halinde bunun kendisi ve takımı için ekstra bir zorluk getireceğini kabul etti.

Key, "Normalde bunların çok dostane bir şekilde tartışıldığını düşünüyorum. Görüşmeler olacak ve ileri geri düşünülerek mantıklı kararlar alınacak."

"Takımlar kuralları öğrendiler, uzun zaman boyunca araçlarını geliştirdiler ve o kurallara göre maksimumu almaya çalışacağız. Adil bir süreç olması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

2023 için zorluklar başka bir konu ve belki de bu zorluklar olmayabilir bile. McLaren şu an için kuralları yazıldığı gibi yorumluyor ve avantajına çevirmeye çalışıyor.

Key, "Yapmaya çalıştığımız şeyde, takım olarak geldiğimiz durumdan memnunum. Olaya en başından beri çok kavramsal bir şekilde bakıyoruz. Takım bir şekilde bunu kabul etti ve çok iyi uyguladı."

"İlk kilometre taşlarına oldukça kısa sürede ve doğru şekilde ulaşmaya başlayabilirsek, elimizden gelenin en iyisini yaptığımız sürece gelecek sene için planımızı uygulamaya devam ederiz ve işaretlenmesi gereken tüm kutucukları işaretlemiş oluruz." dedi.

The 2022 Formula 1 car launch event on the Silverstone grid Photo by: Charles Coates / Motorsport Images