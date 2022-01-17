McLaren, 2022 F1 aracının lansman tarihini açıkladı

Woking merkezli ekip, bugün yaptığı açıklama ile 2022 Formula 1 aracının örtüsünü kaldıracağı tarihi açıklayan üçüncü takım oldu.

Aston Martin bu ayın başında yeni aracını 10 Şubat'ta tanıtacağını açıklamıştı, Ferrari ise bugün yeni aracını 17 Şubat'ta tanıtacağını duyurdu.

Akşam saatlerinde yayınladığı bir video ile McLaren, yeni aracını Aston Martin'den bir gün sonra, yani 11 Şubat'ta tanıtacağını açıkladı.

Sezon öncesi testlerinin 23 Şubat'ta Barselona'da yapılacağı düşünüldüğünde, açıklanan tarihler üç takımın da test öncesi çekim günü düzenleyeceğini işaret ediyor. Böylelikle yeni araçlarını testten önce denemiş olacaklar.

McLaren, sürpriz şekilde yeni aracın lansmanında sadece F1 aracının değil, aynı zamanda IndyCar ve Extreme E araçlarının da örtüsünü kaldıracak. Bu toplu lansmanda Shadow Espor projesi de tanıtılacak.

Yeni aracın lansmanına McLaren Teknoloji Merkezi ev sahipliği yapacak.

TSi 22.00'de başlayacak bu etkinlik, Sky Sports F1'de canlı olarak yayınlanacak.

McLaren'dan yapılan açıklamada yeni aracın adının MCL36 olacağı da resmen doğrulanmış oldu.

2022 Formula 1 lansman tarihleri:

Tarih Takım Motor Şasi Yer Saat 10 Şubat Aston Martin Mercedes AMR22 Gaydon, İngiltere - 11 Şubat McLaren Mercedes MCL36 Woking, İngiltere 22:00 17 Şubat Ferrari Ferrari Açıklanacak - - Açıklanacak Alfa Romeo Ferrari C42 - - Açıklanacak Red Bull Red Bull RB18 - - Açıklanacak Mercedes Mercedes W13 - Açıklanacak Alpine Renault Açıklanacak - - Açıklanacak Mercedes - - Açıklanacak Haas Ferrari VF-22 - - Açıklanacak Williams Mercedes Açıklanacak - - Açıklanacak AlphaTauri Red Bull AT03 - -