Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Önceki / Brundle, Abu Dhabi'ye yönelik komplo teorilerini reddetti
Formula 1 Haberler

McLaren, 2022 F1 aracının lansman tarihini açıkladı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

McLaren Formula 1 takımı, 2022 Formula 1 sezonunda mücadele edeceği MCL36 aracını 11 Şubat'ta düzenleyeceği çevrimiçi lansmanla tanıtacak.

McLaren, 2022 F1 aracının lansman tarihini açıkladı

Woking merkezli ekip, bugün yaptığı açıklama ile 2022 Formula 1 aracının örtüsünü kaldıracağı tarihi açıklayan üçüncü takım oldu.

Aston Martin bu ayın başında yeni aracını 10 Şubat'ta tanıtacağını açıklamıştı, Ferrari ise bugün yeni aracını 17 Şubat'ta tanıtacağını duyurdu.

Akşam saatlerinde yayınladığı bir video ile McLaren, yeni aracını Aston Martin'den bir gün sonra, yani 11 Şubat'ta tanıtacağını açıkladı.

Sezon öncesi testlerinin 23 Şubat'ta Barselona'da yapılacağı düşünüldüğünde, açıklanan tarihler üç takımın da test öncesi çekim günü düzenleyeceğini işaret ediyor. Böylelikle yeni araçlarını testten önce denemiş olacaklar.

McLaren, sürpriz şekilde yeni aracın lansmanında sadece F1 aracının değil, aynı zamanda IndyCar ve Extreme E araçlarının da örtüsünü kaldıracak. Bu toplu lansmanda Shadow Espor projesi de tanıtılacak.

Yeni aracın lansmanına McLaren Teknoloji Merkezi ev sahipliği yapacak.

TSi 22.00'de başlayacak bu etkinlik, Sky Sports F1'de canlı olarak yayınlanacak.

McLaren'dan yapılan açıklamada yeni aracın adının MCL36 olacağı da resmen doğrulanmış oldu.

2022 Formula 1 lansman tarihleri:

Tarih Takım Motor Şasi Yer Saat
10 Şubat Birleşik Krallık Aston Martin Mercedes AMR22 Gaydon, İngiltere -
11 Şubat Birleşik Krallık McLaren Mercedes MCL36 Woking, İngiltere 22:00
17 Şubat İtalya Ferrari Ferrari Açıklanacak - -
Açıklanacak İsviçre Alfa Romeo Ferrari C42 - -
Açıklanacak Avusturya Red Bull Red Bull RB18 - -
Açıklanacak Almanya Mercedes Mercedes

W13

 -  
Açıklanacak Fransa Alpine Renault

Açıklanacak

 - -
Açıklanacak   Mercedes

 

 - -
Açıklanacak Amerika Birleşik Devletleri Haas Ferrari VF-22 - -
Açıklanacak Birleşik Krallık Williams Mercedes

Açıklanacak

 - -
Açıklanacak İtalya AlphaTauri Red Bull

AT03

 - -
paylaşım
yorumlar
Brundle, Abu Dhabi'ye yönelik komplo teorilerini reddetti
Önceki haber

Brundle, Abu Dhabi'ye yönelik komplo teorilerini reddetti
Yorumları görüntüle
Adam Cooper Daha fazlası
Adam Cooper
McLaren, bütçe sınırını artırmaya çalışan en iyi takımlara sert çıktı
Formula 1

McLaren, bütçe sınırını artırmaya çalışan en iyi takımlara sert çıktı

Prost, Alpine'den ayrılıyor, Szafnauer ve BWT takıma katılmaya hazırlanıyor!
Formula 1

Prost, Alpine'den ayrılıyor, Szafnauer ve BWT takıma katılmaya hazırlanıyor!

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur... Prime
Formula 1

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

McLaren Daha fazlası
McLaren
McLaren: "Şampiyonluk, 2022 için gerçekçi bir hedef değil"
Formula 1

McLaren: "Şampiyonluk, 2022 için gerçekçi bir hedef değil"

Brown: "Dördüncülüğe düşsek de 2021 McLaren için çok iyi bir yıldı"
Formula 1

Brown: "Dördüncülüğe düşsek de 2021 McLaren için çok iyi bir yıldı"

Audi ve Porsche, kendi fabrika takımlarıyla mı F1'e girmek istiyor?
Formula 1

Audi ve Porsche, kendi fabrika takımlarıyla mı F1'e girmek istiyor?

Son Haberler

McLaren, 2022 F1 aracının lansman tarihini açıkladı
Formula 1 Formula 1

McLaren, 2022 F1 aracının lansman tarihini açıkladı

Brundle, Abu Dhabi'ye yönelik komplo teorilerini reddetti
Formula 1 Formula 1

Brundle, Abu Dhabi'ye yönelik komplo teorilerini reddetti

McLaren, bütçe sınırını artırmaya çalışan en iyi takımlara sert çıktı
Formula 1 Formula 1

McLaren, bütçe sınırını artırmaya çalışan en iyi takımlara sert çıktı

Hill: "Masi 'dersini aldı' ve görevine devam etmeli"
Formula 1 Formula 1

Hill: "Masi 'dersini aldı' ve görevine devam etmeli"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.