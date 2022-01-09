McLaren, 2022 F1 aracının gelişiminden memnun

Andreas Seidl, 2022 Formula 1 sezonu için yapılan çalışmalardan oldukça memnun görünüyor. McLaren patronu, çarşamba günü Motorsport.com'un kardeş sitesi Formel1.de ile yaptığı özel röportajda, yeni araçla ilgili yaptıkları çalışmalardan memnun olduklarını dile getirdi.

Tasarım ve mühendis ekibinin aerodinamik değer anlamında belirli hedefler ortaya koymasının, tamamen yeni düzenlemeler nedeniyle zor olduğunu söyleyen Seidl, "Çünkü elimizde hiçbir referans yok. Buna rağmen bir takım olarak iddialı ama aynı zamanda gerçekçi hedefler koymaya çalışıyoruz."

"Kendi açımdan şu ana kadar gördüğüm ilerlemeden çok memnunum. Araç gelişim çalışmalarına çok iyi tepki veriyor."

"Rüzgar tünelinde her hafta ilerleme kaydediyoruz. Bunun ne kadar değerli olduğunu, Bahreyn'deki ilk sıralama turlarında göreceğiz." dedi.

Hedefi sorulduğunda Seidl, "Benim için en önemli şey, aracımızı önceki yıllara göre daha başarılı ve hızlı şekilde geliştirmek." dedi.

Son yıllarda önemli bir ilerleme kaydettiklerine dikkat çeken Seidl, yeniden yapılanmanın meyvelerini vermeye başladığını söyledi ve ekledi: "İki yıldan fazla bir süre önce organizasyon ve yapı açısından gerçekten büyük bir sıfırlamaya gittik."

"Daha fazla değişiklik planlamıyoruz, artık sonradaki adımları atmak için ihtiyacımız olan tüm yeteneklere sahip olduğumuza kesinlikle inanıyorum."

"Şimdi sadece zamana ihtiyacımız var, her gün kenetlenmiş şekilde çalışmalıyız, en iyi olmayan şeylerden birlikte ders çıkarmalı ve gelişmeliyiz."

Lando Norris, McLaren MCL35M Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images