McLaren, 2022 F1 aracını ilk kez çalıştırdı!

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Formula 1'de yeni sezon yaklaşıyor ve takımlar artık 2022 araçlarının üzerindeki son rötuşları yapıyorlar.

Bazı takımlar yeni araçlarını çoktan çalıştırdılar. Bazıları ise araçları üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Bugün öğle saatlerinde bir açıklama yayınlayan McLaren, 2022 aracını ilk kez çalıştırdıklarını duyurdu. Fakat takım, motor sesini akşam saatlerinde yayınladı.

Takım tarafından yayınlanan 1 dakikalık videoda yeni MCL36'nın ilk kez çalıştırıldığı anlar yer alıyor. McLaren Racing CEO'su Zak Brown da o anları görmek adına fabrikada yer alıyor.

İşte yeni MCL36'nın sesi: