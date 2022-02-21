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Formula 1 Haberler

McLaren, 2022 F1 aracını ilk kez Barselona'da piste çıkardı

McLaren, yeni sezonda mücadele edeceği yeni aracı bugün ilk kez Barselona'da piste çıkardı.

McLaren, 2022 F1 aracını ilk kez Barselona'da piste çıkardı
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Günler önce açıklandığı üzere McLaren, Haas'tan sonra yeni aracını pazartesi günü piste çıkaran ikinci Formula 1 takımı oldu.

Sabah saatlerinde Barselona pistinde Haas takımı vardı ve yaklaşık 100 kilometrelik bir reklam çekimi gerçekleştirdiler.

Öğleden sonra için pisti McLaren kiralamıştı ve beklendiği üzere yeni MCL36'yı ilk kez piste çıkardılar.

Direksiyona McLaren'ın genç yeteneği Lando Norris geçti ve yeni araçla ilk turlarını attı.

Bu tarz testlerin temel amacı, araçtaki olası problemleri bulmak ve bunları ilk teste kadar çözmek gibi görünüyor. Ayrıca sürücülerin araç içerisinde rahat olması için de oldukça idealler.

Fotoğraf geldikçe haber güncellenecek.

 
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