McLaren, 2022 aracının yüksek ve düşük hızlarda daha dengeli olmasını istiyor

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McLaren, Daniel Ricciardo ve Lando Norris ile İtalya Grand Prix'sinde yaptıkları duble finiş ile güçlü bir 2021 sezonu geçirdi.

Ancak McLaren, takımlar şampiyonasında üçüncülüğü alamadı ve Ferrari ile sezon boyu verdikleri mücadelenin ardından dördüncü oldu.

McLaren'ın MCL35 aracı, yüksek verimi ve düşük sürtünmesi sayesinde özellikle yüksek hızlı pistlerde başarılı oldu ama düşük hızlı virajlarda zorluklar yaşadı.

Teknik direktör Key, 2022'de bu zayıflıklardan bazılarını gidereceklerini ve daha dengeli bir araca sahip olacaklarını umuyor.

Key, "2020 aracında sürtünmeye çok önem verdik ve 2019 için de aynısını yapmıştık. Bu benim zamanımdan önceydi ancak bunun o araç için de öncelik olduğunu ve olumlu sonuç verdiğini biliyorum."

"Verimlilik iyi. Bence güçlü yanlarımızdan olan düzlüklerdeki frenlemeler ve yüksek hızlı virajlar, aracımızın performansını gösteriyor."

"2020 ve 2021 aracında üzerinde çalışmadığımız zayıf tarafımız ise düşük hızdaki performansımız. Neden tam olarak istediğimiz yerde olmadığımızı biliyoruz."

"Araç düşük hızlı virajlarda, yüksek hızlardaki kadar güçlü değil. 2021'de yapılan çalışmaların çoğu bu problemler üzerindeydi."

"Maalesef, bu düğmeye basıp düzeltebileceğimiz ve hemen hallolabilecek bir şey değildi. Bunun işe yaraması biraz zaman alıyor. Bu yüzden Zandvoort'un zorlu olacağını biliyorduk. Aynı şekilde Monza'da da güçlü olacağımızı biliyorduk." dedi.

Formula 1'in bu yıl getirdiği yeni düzenlemeler ile araçlar artık zeminden yere basma gücü üretecek.

Key, kuralların yenilenmesinin bu endişelere değinmek için iyi bir fırsat olduğunu ama aynı zamanda takımın yeni aracının, yüksek hızlı pistlerde güçlü olmaya devam edeceğinin garantisi olmadığını söyledi.

Key, "Aracın güçlü yanlarından çok zayıflıklarına odaklanılmış bir araca sahip olmaya çalıştık."

"2022 araçlarının doğası gereği sahip olduğumuz bazı güçlü yanlarımızı koruyacağız ama gücümüz tamamen göreceli."

"Aracımızda bazı güçlü taraflarımız olduğunu biliyoruz ama gelecek yıl insanların nerede olacağını bilmiyoruz. Belki de tamamen farklı bir senaryo olur."

"Farklı koşullar için daha dengeli bir araç yapmaya odaklandık. Kurallar aynı kalsaydı da yapmak isteyeceğimiz şey buydu ama düzenlemeler nedeniyle aynı süreci farklı şekilde yaptık." dedi.