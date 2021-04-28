McLaren, 2022 aracını geliştirmeye ne zaman başlayacağını "biliyor"

McLaren, Lando Norris'in geçtiğimiz hafta sonu Imola'da podyuma çıkmasıyla, 2021 sezonuna güçlü bir başlangıç yaptı ve şu anda şampiyonada orta grubun liderliğini almış durumda.

McLaren, Ferrari ve AlphaTauri, geçtiğimiz üç yarışta hız açısından eşit görünüyordu ancak McLaren, şampiyonada 7 puan önde, üçüncü sırada yer alıyor.

Birçok takım, teknik kuralların tamamen değişeceği gelecek sezon için 2022 aracına ne zaman tam olarak geçiş yapacaklarını hâlâ düşünüyor.

Ancak McLaren takım patronu Andreas Seidl, Ferrari ve AlphaTauri'yle olan mücadelelerinin, İngiliz takımın gelecek sezon için planladıkları gelişimin önüne geçmeyeceğini söyledi.

Seidl, ''Açıkçası Ferrari'nin ne planladığını bilmiyorum ancak bizim bu yıl ne yapmak istediğimiz ve gelecek yılın aracını geliştirmeye ne zaman geçmek istediğimiz hakkında açık bir planımız var.''

''Tabii ki bu değişken bir karar olabilir. Bu, sadece Ferrari ve AlphaTauri'ye kıyasla ne kadar rekabetçi olduğunuza bağlı değil.''

''Bu, aynı zamanda bazı sürüşlerde ne kadar potansiyel gördüğünüze de bağlı olacak. Örneğin, rüzgar tünelinde ümit verici gidişat gördünüz, bundan sonra da, 'hadi buraya biraz daha yatırım yapalım çünkü bundan daha fazlasını elde edebiliriz' diye düşünebilirsiniz.''

''Veya başka bir gidişat izleyebilirsiniz ve 'bu neredeyse bitti, daha fazla adım atabilmek için çok enerji ve zaman harcamalıyız' diyebilirsiniz, bu da hesapladığınızdan daha erken diğer araca geçmenize neden olabilir.''

''Yani, açık bir planımız olduğunu ve uyum sağlamak için esnek olduğumuzu söyleyebilirim. Ancak, bu bence gidişatımızda göreceğimiz potansiyele bağlı.''

''Tabii ki, bu yıl iyi işler çıkarmak istiyoruz. Momentumumuzu yüksek tutmak istiyoruz. Fakat aynı zamanda da, içinde bulunduğumuz yol çok açık. Önlere geri dönmek istiyoruz.''

''Bunu yapabilmek için, önümüzdeki sezon yeni kuralların uygulanacak olması fırsatını kullanmak istiyoruz.'' dedi.

McLaren, geçtiğimiz sezon Takımlar Şampiyonası'nı üçüncü sırada bitirmişti ve 2012'den beri en iyi sonucunu elde etmişti.

İngiliz takım, daha önce de Formula 1'in getirdiği bütçe kısıtlamasından yararlanıp, daha çok para harcayan rakipleriyle, daha eşit bir seviyede mücadele istediklerini dile getirmişti.

Seidl, bütçe kısıtlamalarının, İngiliz takımın 2022'ye odaklanmaya başlama planlarını değiştirmediğini ve şu anda zaten bütçe kısıtlamalarına uyduklarını söyledi.

''Sonrasında bütçe kısıtlamaları gelecek ve takımımız sınırın altında harcıyor, bu yüzden bu yıl veya önümüzdeki yıl harcayacağımız para çok etkilenmiyor.''

''Fakat tabii ki, paranın dağılımının bu yılki ve gelecek yılki araç arasında doğru dengede olduğundan emin olmalısınız, böylelikle gelecek yıl da düzgün gelişimler yapabilirsiniz.''

''Ancak sadece kararı düşünürsek, bence bu daha çok sportif ve teknik bir karar.''