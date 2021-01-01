McLaren 2021'de Mercedes'le olan farkını kapatabilecek mi?

McLaren son yarışta Racing Point’le arasındaki 10 puan farka rağmen Norris’in 5.liği ve Sainz’in 6.lığıyla 3.lüğü alarak 2012’den beri en iyi sonucunu aldı.

Fakat takımın Abu Dhabi’de en öne çıkan performansı sıralama turlarında, özellikle Lando Norris’in performansında görüldü.

Yeni Renault güç ünitesiyle Norris, Yas Marina pistinde 4. sırayı aldı fakat pole pozisyonunun sadece 0.251 saniye gerisinde kalmıştı. Bu sonuç dünya şampiyonu Lewis Hamilton’un da dikkatini çekti.

Eski takımı hakkında konuşam Hamilton, “McLaren’ın bu kadar yakın olduğunu görmekten gerçekten mutluyum. Değişiklikler yaptılar ve gelecek sezon bizim motorumuzu kullanacaklar. Seneyi iyi bir araçla bitirmelerini görmek çok güzel.”

“Belki gelecek sezon bizimle mücadele içerisinde olurlar. Eğer 3 taraflı bir takımlar şampiyonası olursa seyirciler açısından inanılmaz olacaktır.” dedi.

Ferrari’nin 2020’de düşüşü Formula 1’deki V6 hibrit döneminin “büyük üçlüsünü” bozarken orta sıralardaki mücadeleyi de hareketlendirdi. McLaren, Racing Point ve AlphaTauri gibi herhangi bir yarış kazanamasa da sıralamanın değişmesinden en çok yararlanan takım oldu.

Fakat McLaren CEO’su Zak Brown’a göre takımının başarısı sadece Ferrari’nin denklemin dışında kalmasından kaynaklanmadı; McLaren, Mercedes’le farkını 2020 boyunca adım adım kapatmayı başardı.

Brown, “Sezon öncesi hedeflerimiz ön tarafla farkı kapatmaya devam etmekti.”

“Halen büyük bir fark fakat istatistiksel olarak farkı kapadık. Tabii ki yarış ve sıralama hızımıza bakıyoruz ve büyük farkı kapatarak daha az büyük olmasını sağladık.”

“Tamamen rekabetçilik, dayanıklılık ve performans açısından bakacak olursak kesinlikle ileriye doğru bir adım attık. Gelişimimizden çok memnunum ama henüz gidilecek daha çok yolumuz var.” dedi.

2019 ve 2020’de McLaren’ın Abu Dhabi’deki sıralamaları arasındaki fark çok büyük. Geçen sene Norris, Hamilton’un pole pozisyonu süresinin 1.6 saniye gerisinde sıralanmış. Bu sefer ise Mercedes sürücüsünün sadece 0.165 saniye gerisinde kalmış.

Doğal olarak bu şartların oluşmasını sağlayan faktörlerden biri Norris yeni bir güç ünitesi kullanırken Mercedes’in uzun bir sezondan sonra araçlarının motorlarını daha muhafazakar bir modda kullanmasıydı.

Sayılara baktığınızda lider McLaren ve lider Mercedes aracı arasındaki fark 2020 boyunca azalmış fakat pek büyük bir şekilde değil.

2019’daki 21 yarışta McLaren lider Mercedes’in ortalama 1.28 saniye gerisinde sıralanmış. Bu sıralama seansındaki bu fark, 1.14 saniyeye düşmüş durumda.

Bir azalma olduğu doğru, fakat Hamilton’un bu kadar olumlu konuşmasına yol açacak kadar sismik bir sarsılma değil, veya McLaren fabrikasının kendini kaptırmasına yol açacak kadar.

McLaren takım patronu Andreas Seidl, “Kariyerine McLaren’da başlayan ve ilk şampiyonluğunu McLaren’la kazanan Lewis’in takım olarak kat ettiğimiz ilerlemeyi takip etmesi ve buna saygı göstermesi elbette McLaren’daki herkes için çok güzel bir duygu.”

“Fakat takım olarak olduğumuz konuma dair açık ve gerçekçi bir resmimiz var. Formula 1’de tekrardan en üst sıralarda mücadele edebilmemiz için her şeyi doğru yerine yerleştirmemiz zaman alacak.”

“Takımın organizasyonunu ve takım olarak çalışma stilimizi geliştirmek için sıkı bir şekilde çalışıyoruz fakat şu anda Formula 1’deki lider takımlara kıyasla altyapımızdaki eksikliği de azaltmak için çok çalışıyoruz.”

“Bu süreci tamamlamadığımız sürece bir gerçeklik mevcut. Çok yetenekli ve motive bir takıma sahibiz ve basitçe kafamızı gömüp çalışmaya devam etmeliyiz.” dedi.

McLaren’ın 2021’de gücünü artırabilecek bir diğer etmen de 90’ların sonu ve 2000’lerde birlikte birçok başarılı sezona imza attıkları Mercedes’le tekrardan güç ünitesi tedarikçisi olarak çalışmaları olacak.

Mercedes’le müşteri olarak anlaşmalarının eski ortaklıkları kadar faydası olmayabileceği söylense de, Renault’dan ayrılmalarının McLaren’a önemli bir performans artışı sağlayacağı düşünülüyor.

McLaren CEO’su Brown, “Ekibimiz ortaklık konusunda çok heyecanlı ve Mercedes'in Brixworth fabrikası da bu ortaklıktan dolayı çok heyecanlı."

"Her iki tarafta da yarışlar ve şampiyonluklar kazanmak için birlikte çalışan pek çok insan var. Haliyle de birbirleriyle çokça benzerler."

"Bana anlatılanlardan Mercedes’in müşterilerine hizmet etmek için; iletişim, zaman çizelgeleri ve tamtakır sistemleriyle ne kadar iyi hazırlandıkları görebiliyorsunuz."

"Dolayısıyla teknik ekipten aldığım tüm geri bildirimler herkesin ne kadar heyecanlı olduğu ve işbirliğinin ne kadar sorunsuz gittiği yönünde oldu."

"Aracımızı tasarlarken iki taraf arasında çok fazla iletişim olması gerekiyor ve duyduğum her şey çok olumlu." dedi.

Bu, Hamilton’un dilediği gibi McLaren’ın tüm top ve tüfekleriyle yarış galibiyetleri için Mercedes ve Red Bull’la savaşmasını sağlayamayabilir fakat istatistikler kesinlikle o yönde gidildiğini gösteriyor.