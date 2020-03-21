McLaren, 2021'de Mercedes motoru kullanacağını doğruladı!

McLaren, 2021 yılında bir önceki yıla ait şasi ile mücadele edecek olmalarına rağmen Renault'dan Mercedes motorlarına geçişinin planlandığı gibi gelecek yıl gerçekleşeceğini doğruladı.

F1, 2021 teknik düzenlemelerini 2022'ye kadar ertelemeyi kabul etti. Bu da takımların bu yıl hazırladıkları şasiyi gelecek sezon da kullanacakları anlamına geliyor.

Geçen yıl McLaren, 2021'den itibaren Mercedes motoruna döneceğini açıkladı, ancak teknik kuralların ertelenmesi kararı, geçiş üzerinde soru işaretleri yarattı. Buna rağmen Woking merkezli takım, gelecek yıl Mercedes motoruna geçeceğini doğruladı.

Bir McLaren sözcüsü Crash.net'e, "Planladığımız gibi 2021 yılında Mercedes motorunu kullanacağız ve mevcut ana şasiye yerleştireceğiz." açıklamasını yaptı.

Araçlarda hangi parçaların dondurulacağı, ilerleyen süreçte yapılacak toplantılarla belli olacak.

Her iki sezonda da aerodinamik gelişiminde serbest kalması bekleniyor. Ancak vites kutusu gibi diğer ünitelerin maliyetleri düşürmek amacıyla dondurulacağı tahmin ediliyor.

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