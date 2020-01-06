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Formula 1 / Son dakika

McLaren: “2021’de ilk üç takımla savaşmak imkansız değil”

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McLaren: “2021’de ilk üç takımla savaşmak imkansız değil”
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Jonathan Noble
Çeviren: Cem Özel, Editör
6 Oca 2020 09:59

McLaren takım patronu Andreas Seidl, 2021’de ilk üç takımı zorlayacak bir pozisyonda yer almalarının imkansız olmadığını söyledi.

2021’de uygulanmaya başlanacak olan yeni kurallar, bazı takımlar tarafından Mercedes, Ferrari ve Red Bull’un üstünlüğünü kırma fırsatı olarak görülüyor.

McLaren, 2021’de Mercedes motoruna dönecek. Yani son altı yılın şampiyon motoruna geçmiş olacak.

Seidl, kurallar değiştikten sonra bile ilk üç takımın önde kalmaya devam edeceğine, ancak kendi takımının da önemli bir adım atma ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğine inanıyor.

Seidl, “Kısa vadede hedefim, önümüzdeki senenin aracıyla net şekilde bir sonraki adımı atabilmek. Ancak aynı zamanda gerçekçi olmalıyız.”

“Bana göre, tur zamanı anlamında şu an olduğumuz yer ile öndeki takımların arasında bir yere gelirsek çok iyi bir adım atmış oluruz, ki bu harika bir başarı olur. Ancak bunun için sıkı çalışmamız gerekiyor, çünkü öndeki üç takım da kendi araçları üzerinde çalışmaya devam edecek.”

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“Formula 1’in bu yeni döneminde ilk üç takım, sadece sahip oldukları bütçeler nedeniyle orada değiller. Basitçe, bizden daha iyi bir iş yapıyorlar. Bu da otomatik olarak, 2021’e daha avantajlı başlayacakları anlamına geliyor.”

“Ve ayrıca bütçe sınırı da 2021’den itibaren geçerli olacak, bu yüzden gerçekçi olmalıyız. 2021’de yine önde olacaklar.”

“Ancak yine de, geçmişte de gördüğümüz gibi, onlara yetişmemiz imkansız değil.”

“Sadece gerçekçi olmalı ve iddialı hedeflerimiz varken yeterince sabırlı olmalıyız. Ancak her şey yerli yerine oturana kadar gerçekçi olmalıyız.”

“Bu, spora girdiklerinde Mercedes ve Red Bull için de geçerliydi. En önemli şey, net bir vizyona, geleceğe nasıl bakmak istediğiniz konusunda net bir plana sahip olmak ve her şeyi adım adım bir araya getirmek.”

“Ve sonrasında, bir takım olarak bunu gerçekleştirmek bize kalıyor.” şeklinde konuştu.

McLaren, 2019’da takımlar şampiyonasını dördüncü sırada tamamlayarak 2012’deki üçüncülüğünden sonraki en iyi sonucunu elde etmişti.

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Editör Pablo Elizalde

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