McLaren, 2021'de Alonso ile yarışmayacak

Fernando Alonso, 2018 sezonunun ardından Formula 1'den ayrılmış ve sadece McLaren'ın elçiliğini yapmaya başlamıştı.

İspanyol sürücü 2020 yılında bu görevi bıraktı ancak Andretti ve diğer takımlarla anlaşamayınca, Indianapolis 500 için eski takımına geri döndü.

Taraflar arasındaki ortaklığın nasıl ilerleyeceği bilinmiyor, fakat McLaren, 2021'de F1'e dönmeyi düşünen Alonso'ya kapıyı kapatıyor.

McLaren CEO'su Brown, “Her zaman Fernando'yu Indy 500 için üçüncü araçta yarıştırmaya açık olduğumuzu söyledik, bu yüzden bize katılmaya karar vermesine sevindik.” dedi.

Alonso'nun McLaren’in F1 listesinde olup olmadığı sorulduğunda Brown şunları söyledi: “Hayır. Şimdi farklı bir konumdayız."

"Bu onunla ilgili bir karar değil. Zaten şu anda birlikte iyi şekilde çalışan iki hızlı ve genç sürücümüz var."

"Taraftarlar onları seviyor ve şimdi iyi bir ritim yakaladık. Bunu bozmak istemiyoruz."

"Carlos ve Lando Formula 1'in yıldızları arasında ve aynı zamanda birbirleriyle sakince çalışıyorlar. Birbirleriyle çalışmaktan zevk alıyorlar. Her şeyin bir arada olduğu bu büyülü atmosferi bozmak istemiyorum."