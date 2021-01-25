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Formula 1 / Son dakika

McLaren 2021'de 2 önemli alanda gelişme göstermeyi hedefliyor

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McLaren 2021'de 2 önemli alanda gelişme göstermeyi hedefliyor
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Çeviren: Memet Kağan Bilgili

McLaren 2021 aracında, düşük hızlardaki performansı geliştirmeyi ve aracın rüzgarlı durumlara karşı hassasiyetini azaltmayı hedefliyor.

Woking merkezli takım geçtiğimiz sene MCL35 aracıyla iyi bir gelişme gösterdi ve bu sezon Mercedes güç ünitesine geçiş yaptıktan sonra ilerlemeye devam edeceklerini düşünüyor.

Fakat güç ünitesi değişikliğinin yanı sıra McLaren, 2 temel alanda gelişme göstermek için odaklandıklarını belirtti.

Teknik direktör James Key takımın 2020 aracının özellikle yüksek hızlı virajlarda ve hava şartlarının pek değişmediği koşullarda en iyi performansını gösterdiğini söyledi.

Bu sene odaklandıkları noktaları anlatan Key, “Güçlü yanımızın özellikle yüksek hızlı virajlarda öne çıktığını düşünüyorum. Özellikle senenin başında orta ve yüksek hızlı virajlarda çok rekabetçiydik.”

“Düzlüklerdeki frenlememiz de güçlü yanlarımızdan biri ve Avusturya gibi pistlerde yararımıza oldu.”

“Güçsüz yanlarımızı değerlendirecek olursam henüz düşük hızlarda gelişmemiz gerektiğini düşünüyorum. 2019’daki kadar zayıf bir durumda değiliz ve o zaman en büyük çabamız düşük hızlardaki performansımızı, dengemizi ve istikrarımızı artırmak yönündeydi.”

“Sonrasında bazı durumlarda araç istediğimiz şekilde performans göstermiyordu - özellikle bazı hava koşulları ve yol tutuşu durumlarında, bunu verilerden görebiliyoruz.”

“Bunu anlamamız gerekiyor ama bir ece yapabileceğimiz türden bir çözümü yok. O yüzden buna odaklanmış durumdayız. Bunu kısmen çözebilirsek bir yarıştan diğerine geçerken daha istikrarlı bir araca sahip olacağımızı düşünüyorum.” dedi.

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Carlos Sainz ve Lando Norris geçtiğimiz sezon rüzgarlı yarışlarda çok zorlandı. Bu durum ise MCL35’in rüzgar yön değiştirdiğinde ani denge değişiklikleri yaşayabilmesinden kaynaklanıyordu.

Simülatör vasıtasıyla bu sorunun kaynağına inmenin zor olduğunu belirten Key, McLaren’ın 2021’de yarıştıracağı MCL35M aracının temel sorunlarıyla başa çıkabilmek için neler yapması gerektiğini anladığını söyledi.

Key, “Bizim için biraz büyük bir sorun oldu. Sanırım tek bir kaynağa indirdik ve bunu çözmek için de aracın karakteristik özelliklerinden birini düzeltmemiz gerekiyor.”

“Fakat tüm bu sorunlarda tek bir kesin çözüm yok - üstünde çalışmanız gerek. Fakat diğer takımlara kıyasla rüzgarın yönüne bağlı olarak – hem olumlu hem de olumsuz bir biçimde- daha çok etkilendiğimizi söyleyebilirim.”

“Elbette her araç bundan etkileniyor. Sürücülerimiz rüzgarlı durumlarda önlerindeki araçların kilitlendiğini ve başka sorunlar yaşadıklarını da söyledi. Yani herkesi etkilediğini düşünüyorum.”

“Fakat muhtemelen bazı durumlarda rüzgar yanlış yönden ya da belirli bir virajda veya açıdan estiğinde en çok bizi etkiliyor.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar McLaren
Editör Jonathan Noble

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