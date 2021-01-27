McLaren, 2021 Mercedes motorunu ilk kez çalıştırdı!
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Yıllar sonra Mercedes motoruna geri dönen McLaren, 2021 Mercedes motorunu bugün ilk kez çalıştırdı.
McLaren, yeni sezonda Mercedes motoruna geri dönecek ve yeni aracın ismini MCL35M olarak belirlemişlerdi.
Takımlar bu yıl, COVID-19 pandemisi nedeniyle şasi tarafında sadece iki gelişim hakkını sahip olacaklar ve McLaren, motor değişikliğinden ötürü aracın arka tarafında çalışma yapacak.
Bugün kısa bir video klip yayınlayan McLaren, yeni Mercedes motorunu ilk kez çalıştırdığını duyurdu.
Böylelikle 2021 aracını ilk çalıştıran takım McLaren oldu.
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
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McLaren, 2021 Mercedes motorunu ilk kez çalıştırdı!
paylaşım
yorumlar
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