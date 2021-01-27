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Formula 1 / Son dakika

McLaren, 2021 Mercedes motorunu ilk kez çalıştırdı!

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McLaren, 2021 Mercedes motorunu ilk kez çalıştırdı!
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, Editör

Yıllar sonra Mercedes motoruna geri dönen McLaren, 2021 Mercedes motorunu bugün ilk kez çalıştırdı.

McLaren, yeni sezonda Mercedes motoruna geri dönecek ve yeni aracın ismini MCL35M olarak belirlemişlerdi.

Takımlar bu yıl, COVID-19 pandemisi nedeniyle şasi tarafında sadece iki gelişim hakkını sahip olacaklar ve McLaren, motor değişikliğinden ötürü aracın arka tarafında çalışma yapacak.

Bugün kısa bir video klip yayınlayan McLaren, yeni Mercedes motorunu ilk kez çalıştırdığını duyurdu.

Böylelikle 2021 aracını ilk çalıştıran takım McLaren oldu.

 
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Editör Kemal Şengül

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