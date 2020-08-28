McLaren, 2021'de öne geçebilmek için yeni taban testine başladı
Formula 1 kuralları takımların gelecek sene için tamamen yeni araçlar üretmelerini engelliyor olabilir ancak bu, aerodinamik gelişimin duracağı manasına gelmiyor.
Bunu, Belçika GP hafta sonunda cuma günü takımların test ettikleri parçalarda gördük. McLaren takımı, 2021 sezonu hazırlıkları kapsamında bazı farklı parçalar test etti.
FIA, 2021'de lastiklerin sorun yaşamaması için yere basma gücü seviyesini kırpmak amacıyla kurallarda değişiklik yapmıştı.
Bu değişikliklerin en büyüğü tabanda oldu. Tabanın arka kısmına doğru gittikçe üçgen şeklinde bir bölüm kırpılacak. Bu, arka lastiklerin hemen önünde yer alan kritik bölgede ciddi bir değişiklik.
2021 floor rules
Photo by: Giorgio Piola
Son senelerde takımlar, taban kenarlarında ve arka lastiklerin ön kısmına denk gelen bölümde oldukça karmaşık tasarımlar geliştirdiler.
2017'de değişen kurallarla birlikte takımlar, sade yarıklardan kenara doğru uzanan ucu açık kesikler kullanmaya başladılar. Bu sayede takımlar, arka lastikteki aşınma ile oluşan lastik püskürtmesini kontrol etmeyi başardılar ve difüzörün performansını iyileştirdiler.
Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 with a 2021 spec floor
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
McLaren, 2021 tarzı yeni tabanı test eden ilk takım oldu. Takım, bugünkü antrenmanda Carlos Sainz'ın aracına yeni tabanı ekledi.
Takım çok kısa süreliğine bu parçayı araçta tutsa da, parçanın gerçek dünyada nasıl performans sergilediğine, ne kadar yere basma gücü kaybedildiğine dair ilk verileri toplamış oldu. Takım bu sayede telafi etmesi gereken yere basma gücü seviyesini de görmüş oldu.
Günün erken saatlerinde konuşan McLaren takım patronu Andreas Seidl, parçaların senenin ilerleyen döneminde yapılacak çalışmalar için olduğunu söylemişti.
Seidl, "Bugün koşullar el verirse yeni parçaları test edeceğiz. Bunların içerisinde sezonun ilerleyen dönemi için deneysel parçalar olacak." demişti.
McLaren MCL35 bargeboard detail
Photo by: Giorgio Piola
Bu arada garajın diğer tarafında, Lando Norris'in aracında ise yeni güncellemeler vardı. Takım, sidepod kenarında yer alan kanatlarda güncelleme yaptı.
Bu bölümdeki tasarım genel olarak aynı dursa da parçanın arka kısmına yatay 3 parçalı kanatçık eklendi.
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|Matt Somerfield