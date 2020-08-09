McLaren: "2021 F1 kuralları, takım güç dengelerini değiştirebilir"

Formula 1 takımlarının gelecek sene için yapabilecekleri şeyler, şasilerin dondurulması nedeniyle kısıtlı gibi görünse de aerodinami alanında hâlâ gelişim açısından büyük alan bulunuyor.

Bu sene Mercedes ve Red Bull'un arkasındaki grupta yer alan McLaren, gelecek sene Mercedes motoruna geçmesiyle büyük adım atmayı umuyor.

Key, "Ben bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Şasi açısından, araçların mekanik tarafı büyük ölçüde dondurulsa da, aerodinamik tarafta özgür olacağız. Bunun yanında aynı lastikleri 3. sene kullanabilmemiz için yere basma gücünü azaltacak bazı kural değişiklikleri de var. Bu, şu ana kadar kullanamadığımız yeni alanların ortaya çıkmasını sağlayabilir."

"Her sene yeni adımlar atan ve harika iş çıkardığı için şapka çıkardığımız Mercedes'in arkasında herkes çok yakın."

"Bu durumda birileri ileri yönde adım atma fırsatı yakalayabilir. Tabii ki gerileme ihtimali de var ancak gelecek sene Mercedes'in arkasındaki grup için ilerleme ya da gerileme fırsatı olabilir. Kurallarda bunun için yeteri kadar alan olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Gelecek sene motor değiştiren tek takım McLaren olacak. Şu anda Renault kullanan takım, gelecek sene Mercedes motoruna geçecek.

Mercedes güç ünitesiyle diğerlerinin önünde yer aldığı için, bu değişiklik McLaren'ın ilerlemesinde yardımcı olabilir.

Buna rağmen Key, gelecek sene Mercedes hamlesiyle ne kadar ilerleyeceklerini hesaplamak için erken olduğunu söyledi.

Key, "Şu anda ne kadar ilerleyebileceğimizi söyleyemem çünkü 2021'de Mercedes verilerinin nasıl olacağını bilmiyorum."

"Açık bir şekilde onlar hep bu konuda standartları belirlediler ya da 2014'ten bu yana güç ünitesi alanında lider oldular."

"Olağanüstü iş başardılar, bu açıdan onların motoruna geçiyor olmamız heyecan verici. Ancak aynı zamanda Renault da son senelerde bizim için harika iş çıkardı ve güç üniteleri arasındaki performans seviyeleri oldukça yakındı."

"Bu yüzden ancak gelecek sene tam olarak nerede olacağımızı, geçmiş senelere göre ekstra performans olup olmayacağını göreceğiz. Şu anda bilmiyoruz."

"O veriler bize sunulduğunda görmek iyi olacak. 2021 motorunun hâlâ geliştirildiğini, bu yüzden verileri bir süre daha göremeyeceğimizi düşünüyorum." dedi.