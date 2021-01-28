Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

McLaren, 2021 F1 aracının lansman tarihini açıkladı

paylaşım
yorumlar
McLaren, 2021 F1 aracının lansman tarihini açıkladı
Ekleyen:
, Editör

McLaren, 2021 Formula 1 aracını 15 Şubat 2021 tarihinde tanıtacağını açıkladı.

McLaren, yeni sezonda motor tedarikçisini değiştiren tek takım konumunda yer alıyor ve yeni sezonun hazırlıklarına çok erken başladı.

Takım, özellikle aracın arka tarafında Mercedes motoruna geçeceği büyük değişiklikler yapmak zorunda kaldı ve gelişim haklarını bu alanda kullandı.

Buna rağmen Mercedes ve Renault güç ünitelerinin paketlenmesi veya aksamı tamamen farklı olduğu için aracın hemen hemen tüm bölümlerinde değişiklikler yapıldı.

Bu, 2021 aracını en çok değiştiren ekibin McLaren olacağı anlamına geliyor.

Bugün kısa bir açıklama yayınlayan McLaren, MCL35M adı verilen 2021 aracını 15 Şubat'ta tanıtacağını duyurdu. Lansman TSI 22:00'de gerçekleşecek.

Şimdiye kadar sadece Alfa Romeo yeni aracının Lansman tarihini (22 Şubat) açıklamıştı.

McLaren, dün 2021 Mercedes motorunu ilk kez çalıştırmıştı.

 
Lammers: "Russell, F1'de aracın ne kadar önemli olduğunu ispatladı"

Önceki haber

Lammers: "Russell, F1'de aracın ne kadar önemli olduğunu ispatladı"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Aston Martin, Vettel'in kokpit içerisindeki ilk fotoğrafını yayınladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, Vettel'in kokpit içerisindeki ilk fotoğrafını yayınladı

Binotto, 2022'ye Mercedes gibi damga vurmalarını beklemiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto, 2022'ye Mercedes gibi damga vurmalarını beklemiyor

Grosjean: "Kaza insanların bana karşı olan tutumunu değiştirdi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Grosjean: "Kaza insanların bana karşı olan tutumunu değiştirdi"

Berger: "Bottas'ın Hamilton'ı yenme ihtimali yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Berger: "Bottas'ın Hamilton'ı yenme ihtimali yok"

McLaren, 2021 Mercedes motorunu ilk kez çalıştırdı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

McLaren, 2021 Mercedes motorunu ilk kez çalıştırdı!

Kendine güvenen Sainz: "McLaren'da yaptıklarımın aynısını Ferrari'de de yapabilirim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Kendine güvenen Sainz: "McLaren'da yaptıklarımın aynısını Ferrari'de de yapabilirim"

Lammers: "Russell, F1'de aracın ne kadar önemli olduğunu ispatladı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Lammers: "Russell, F1'de aracın ne kadar önemli olduğunu ispatladı"

Sainz, Ferrari ile ilk test sürüşünün ardından çok mutlu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz, Ferrari ile ilk test sürüşünün ardından çok mutlu

Son Haberler

McLaren, 2021 F1 aracının lansman tarihini açıkladı
F1 Formula 1 / Son dakika

McLaren, 2021 F1 aracının lansman tarihini açıkladı

Lammers: "Russell, F1'de aracın ne kadar önemli olduğunu ispatladı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Lammers: "Russell, F1'de aracın ne kadar önemli olduğunu ispatladı"

Grosjean: "Kaza insanların bana karşı olan tutumunu değiştirdi"
F1 Formula 1 / Son dakika

Grosjean: "Kaza insanların bana karşı olan tutumunu değiştirdi"

Berger: "Bottas'ın Hamilton'ı yenme ihtimali yok"
F1 Formula 1 / Son dakika

Berger: "Bottas'ın Hamilton'ı yenme ihtimali yok"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Aston Martin, Vettel'in kokpit içerisindeki ilk fotoğrafını yayınladı

15s
2
Formula 1

Binotto, 2022'ye Mercedes gibi damga vurmalarını beklemiyor

3s
3
Formula 1

Grosjean: "Kaza insanların bana karşı olan tutumunu değiştirdi"

1s
4
Formula 1

Berger: "Bottas'ın Hamilton'ı yenme ihtimali yok"

2s
5
Formula 1

McLaren, 2021 Mercedes motorunu ilk kez çalıştırdı!

17s

Son Haberler

McLaren, 2021 F1 aracının lansman tarihini açıkladı

McLaren, 2021 F1 aracının lansman tarihini açıkladı

Formula 1
14dk
Lammers: "Russell, F1'de aracın ne kadar önemli olduğunu ispatladı"

Lammers: "Russell, F1'de aracın ne kadar önemli olduğunu ispatladı"

Formula 1
24dk
Grosjean: "Kaza insanların bana karşı olan tutumunu değiştirdi"

Grosjean: "Kaza insanların bana karşı olan tutumunu değiştirdi"

Formula 1
1s
Berger: "Bottas'ın Hamilton'ı yenme ihtimali yok"

Berger: "Bottas'ın Hamilton'ı yenme ihtimali yok"

Formula 1
2s
Binotto, 2022'ye Mercedes gibi damga vurmalarını beklemiyor

Binotto, 2022'ye Mercedes gibi damga vurmalarını beklemiyor

Formula 1
3s

Son Videolar

Ferrari, 2021 F1 motorunda neden değişiklik yapıyor? 04:21
Formula 1
6dk

Ferrari, 2021 F1 motorunda neden değişiklik yapıyor?

James Allison, 2021 F1 kural değişikliklerini açıklıyor 12:49
Formula 1
22s

James Allison, 2021 F1 kural değişikliklerini açıklıyor

The Silver Arrows Story: Mercedes W04 03:30
Formula 1
25 Oca 2021

The Silver Arrows Story: Mercedes W04

Gümüş Oklar'ın hikayesi: Mercedes W03 03:28
Formula 1
20 Oca 2021

Gümüş Oklar'ın hikayesi: Mercedes W03

2021'deki yere basma gücü kuralları her şeyi değiştirecek mi? 07:04
Formula 1
20 Oca 2021

2021'deki yere basma gücü kuralları her şeyi değiştirecek mi?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.