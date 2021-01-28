McLaren, 2021 F1 aracının lansman tarihini açıkladı

McLaren, yeni sezonda motor tedarikçisini değiştiren tek takım konumunda yer alıyor ve yeni sezonun hazırlıklarına çok erken başladı.

Takım, özellikle aracın arka tarafında Mercedes motoruna geçeceği büyük değişiklikler yapmak zorunda kaldı ve gelişim haklarını bu alanda kullandı.

Buna rağmen Mercedes ve Renault güç ünitelerinin paketlenmesi veya aksamı tamamen farklı olduğu için aracın hemen hemen tüm bölümlerinde değişiklikler yapıldı.

Bu, 2021 aracını en çok değiştiren ekibin McLaren olacağı anlamına geliyor.

Bugün kısa bir açıklama yayınlayan McLaren, MCL35M adı verilen 2021 aracını 15 Şubat'ta tanıtacağını duyurdu. Lansman TSI 22:00'de gerçekleşecek.

Şimdiye kadar sadece Alfa Romeo yeni aracının Lansman tarihini (22 Şubat) açıklamıştı.

McLaren, dün 2021 Mercedes motorunu ilk kez çalıştırmıştı.