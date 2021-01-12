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Formula 1 / Son dakika

McLaren, 2021 F1 aracına "MCL35M" adını verecek

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McLaren, 2021 F1 aracına "MCL35M" adını verecek
Ekleyen:
, Editör

McLaren, beklendiği üzere 2021 yılında kullanacağı Formula 1 aracına "MCL35M" adını verdi.

McLaren daha önce yaptığı çeşitli açıklamalarda 2021 aracına tamamen yeni bir isim vermek yerine, -yeni araç- MCL35'in devamı olacağı için bir "MCL35B" tarzı bir isim kullanabileceklerini ima ediyordu.

Mercedes motoruna geçecek olan İngiliz ekip, yeni araca MCL35M adını verdi.

M'nin tam olarak neye karşılık geldiği henüz bilinmiyor ancak Mercedes motoruna geçişi işaret ettiği düşünülüyor.

Takım, konu hakkında resmi açıklamada bulunmasa da, paylaşımlarda 2021 aracından "MCL35M" olarak bahsetti.

İngiliz ekip yeni sezonda da yine papaya rengini kullanacak.

2021 aracına SF21 adını veren Ferrari, şimdiye kadar bu alanda resmi açıklamada bulunan tek takım olmuştu.

 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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