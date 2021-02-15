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Formula 1 / Son dakika

McLaren, 2021 F1 aracı MCL35M'i tanıttı!

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McLaren, 2021 F1 aracı MCL35M'i tanıttı!
Ekleyen:
, Editör

McLaren F1 takımı, 2021 Formula 1 sezonunda yarışacağı aracı olan MCL35M'i bugün tanıtarak yeni sezon öncesinde aracını tanıtan ilk takım oldu.

2021 sezonunda Lando Norris ve Daniel Ricciardo ikilisiyle yarışacak olan McLaren, bu sene için elde ettiği jeton haklarının tamamını, geçen sene kullandığı MCL35 şasisini, yeni geçiş yaptığı Mercedes motoruna ayarlamak amacıyla kullandı. 

McLaren Teknoloji Merkezi'nde yapılan tanıtımda sürücüler, bina içerisinde yer alan ve klasik McLaren F1 araçlarının yer aldığı McLaren Bulvarı'na, Woking merkezli markanın yeni satışa çıkardığı McLaren GT araçları ile girdiler. 

Aracın tanıtımı sırasında yayınlanan bir videoda McLaren teknik direktörü James Key, yeni aracın daha fazla yere basma gücüne sahip olacağını belirtirken Lando Norris ise, MCL35M'de göze çarpan ilk farklılığın, aracın arkasında daha az taban plakası yeri olduğunu söyledi. 

Renk düzenine bakıldığında ise araçta büyük bir farklılık göze çarpmamakta. 

McLaren, araç ile olan ilk sürüşünü Silverstone'da çekim günü kapsamında yapacağı shakedown testi ile beraber MCL35M, ilk kez piste çıkacak.

Lansmanda yaptıkları açıklamada takım patronu Andreas Seidl, amaçlarının "bir sonraki adımı atmak" olduğunu söylerken CEO Zak Brown ise, "F1'deki en iyi sürücü kadrosuna sahibiz. Andreas ve tüm takım, gridde ön sıralara çıkmak için inanılmaz bir iş ortaya koydu."

"Hâlâ önümüzde uzun bir yol var, ancak güçlü bir sezondan çıkıyoruz. Bu nedenle kafamızı öne eğmeliyiz ve kötü günlerden çok iyi günler geçirmeliyiz. Buna da hazırız." açıklamalarında bulundu. 

 

McLaren'in 2013'ten itibaren düşmeye başlayan formu, 2015'te Honda ile fabrika motoru anlaşmasının ardından düzelecek diye bekleniyordu. Ancak Honda'nın dayanıksız ve güçsüz motoruyla beraber tarihinin en kötü sezonlarını geçiren Woking merkezli takım, 2018 sezonunda Renault güç ünitesine geçiş yaptı.

Bununla beraber yönetiminde yeniden yapılanmaya giden McLaren, CEO olarak Zak Brown'ın atanmasının ardından, Porsche'nin LMP1 programında takım patronu olan Andreas Seidl'ın takım patronu olarak getirilmesiyle beraber yükselişe geçti.

2015-2018 sezonlarında podyum yüzü dahi göremeyen takım, 2019'da gösterdiği istikrarlı performansla dördüncülüğü yakalarken, 2020'de ise iki podyum sonucu ve, aynı 2019'daki gibi, istikrarlı performans yakalayarak takımlar şampiyonasında üçüncü oldu.

McLaren MCL35M

McLaren MCL35M
1/8

Fotoğraf: McLaren Racing

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McLaren MCL35M

McLaren MCL35M
2/8

Fotoğraf: McLaren Racing

McLaren MCL35M

McLaren MCL35M
3/8

Fotoğraf: McLaren Racing

McLaren MCL35M

McLaren MCL35M
4/8

Fotoğraf: McLaren Racing

McLaren MCL35M

McLaren MCL35M
5/8

Fotoğraf: McLaren Racing

McLaren MCL35M

McLaren MCL35M
6/8

Fotoğraf: McLaren Racing

McLaren MCL35M

McLaren MCL35M
7/8

Fotoğraf: McLaren Racing

Daniel Ricciardo, Lando Norris, McLaren MCL35M

Daniel Ricciardo, Lando Norris, McLaren MCL35M
8/8

Fotoğraf: McLaren Racing

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Daniel Ricciardo , Lando Norris
Takımlar McLaren
Editör Efe Kahya

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