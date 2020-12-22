McLaren: "MCL35M bizim için 'yeni bir araç gibi' olacak"

McLaren, sezon boyunca Renault, Racing Point, hatta Ferrari ve AlphaTauri ile beraber orta grubun önünde olmak için savaştı.

Çoğu yarıştan istikrarlı puanlar almayı başaran İngiliz ekip, üçüncülük savaşını kazanarak 2012'den bu yana en iyi şampiyona sonucunu yakaladı.

Yarış Direktörü Andrea Stella, bu yılki başarılarında "Performans, dayanıklılık ve operasyonların" büyük önem taşıdığını söyledi.

Stella, şöyle konuştu: "Formula 1'de ne kadar iyi mücadele gösterdiğinizi performans, dayanıklılık ve operasyonlar belirler. Rekabetçi olmak için bu alanların her birinde çok güçlü olmanız gerekir. Bence bu sezonu orta grubun önünde bitirmiş olmamız, bu alanların her birinde sağlam bir temele sahip olduğumuzu gösteriyor. Ama aynı zamanda biz bir yolculuktayız ve hedefe ulaşmamıza daha var. Performans, dayanıklılık ve operasyonun çeşitli yönlerini geliştirmeliyiz."

"Dayanıklılık açısından bakarsak, bu sezon kaybettiğimiz puanlar bunu gösteriyor. Büyük ölçüde kontrolümüzde olmayan problemler yaşadık. Carlos'un fren sistemiyle ilgili bir sorun nedeniyle Bahreyn GP'nin Q2 bölümünde zaman turu atamaması dışında şasi tarafında iyi bir iş çıkardık."

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

"Operasyonel anlamda ileriye doğru adımlar attığımız bazı yönler olduğunu düşünüyorum. Parça lojistiği, aracı hazırlama şeklimiz ve sorunlarla ilgili takip ettiğimiz süreçler bunlardan bazılarıydı. Ancak rakiplerimizin arkasında olduğumuz alanlar da var. Mesela pit stop anlamında sezon boyunca geliştik ama ileriye doğru bir adım daha atmamız gerekiyor."

"Araç performansı söz konusu olduğunda sezonun ilk bölümünde ve Monza'da çok rekabetçiydik ve orta grubun önündeydik. Ancak sezonun ikinci bölümünde orada kalmakta zorlandık. James daha fazla ayrıntı verecektir. Fakat olumlu olan şey, performansımızı sınırlayan şeyleri biliyor olmamız ve şimdi bunları çözmek bizim elimizde."

Teknik direktör James Key ise şöyle devam etti: "Kesinlikle yıla güçlü başladık ve muhtemelen bazı insanları şaşırttık çünkü kış testlerinde gerçek hızımızı göstermedik. Sezon boyunca güncellemeler getirdik, belki de bazı takımlar kadar hızlı olmadı, ancak bu güncellemeleri ve aracı nasıl etkilediklerini öğrenmeye çalıştık."

"Bizim istediğimiz parçalardan bazılarının gelişimi bizim beklediğimizden daha uzun sürdü - eğer gelecek sene bunları tanıtmış olsaydık daha olgun parçalara sahip olacaktık. Örnek vermek gerekirse yeni ön kanadı ele alalım. Sezon ortasında aracın ön kısmı için bir onay süresi vardı, biz de 2020'de elde ettiğimiz konsept ile bir sonraki seneye geçmek istemediğimiz için, 2021 konseptini bu onay süresine hazırlamamız gerekti."

Lando Norris, McLaren MCL35 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, leaves the garage Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Orta gruptaki savaş bu yıl inanılmaz derecede yakındı. Pist düzenine, lastiklere, hava koşullarına ve tabii ki aracın gelişimine bağlı olarak alçalıp yükseldi. Fark yaratan şey 0.1 saniyeydi, hatta bunun yarısıydı."

"Rakiplerimizin bizden daha güçlü olduğu alanları tespit ettik ve aracımızın zayıf yönlerini belirledik. Bazı pistler ve koşullar, özellikle sezonun ikinci bölümünde bizim lehimize olmadı. 2021 için bu zayıflıkları ele almak için yönetmeliklerde yeterli izin olduğunu düşünüyorum. Açıkçası tamamen boş bir kağıdınız olursa o zaman daha fazlasını yapabilirsiniz, ancak geliştirmemiz gereken alanlar aracın temel mimarisi ile ilgili değil."

Key, MCL35M adı verilen yeni aracın, Mercedes motoruna geçmelerinden ötürü "tamamen farklı" bir araç olacağını söyledi.

"Aracın yere basma gücünü azaltmayı amaçlayan kuralar değişikliklerine uyum sağlamak için bazı alanları önemli ölçüde yeniden tasarlamak zorunda kaldık. Her takım kaybedilen yere basma gücünün çoğunu kurtarmaya çalışıyorum. Bu durum gelecek yıl, izin verilen aero gelişimle devam edecek."

"Gelecek yıl bize özgü olan diğer büyük değişim yeni güç ünitesine geçiş olacak. Bu açıdan 2020 şasisini gelecek yıla taşıyamayız. Özellikle soğutma ve elektronik gibi çeşitli sistemleri yeniden tasarlamak zorunda kaldık. Sadece şasi değil, vites kutusu ve tabii ki motor da farklı olacak. Bu açıdan MCL35M bizim için yeni bir araç gibi olacak."