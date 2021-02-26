McLaren, 2021 aracının gelişimi hakkındaki kararı sezon başladıktan sonra verecek

McLaren, 2021 Formula 1 sezonuna mümkün olduğunca hızlı bir başlangıç yapmayı hedefliyor, böylece gelişim odağını erkenden 2022 aracına kaydırabilecekler.

2021 kurallarında büyük değişiklikler olacak ve takımlar, büyük oranda gelecek yılki araca odaklanmış durumdalar. Ancak aynı zamanda bu yılki proje üzerinde çalışmaya devam ediyorlar.

Bazı takımlar ilk yarış öncesinde tüm odağını 2022'ye kaydırmayı düşünürken, bazı takımlar karar için yeni sezonun başlamasını bekliyorlar.

Kışın Mercedes güç ünitesine geçen McLaren'ın yeni sezonda nasıl performans göstereceği bilinmiyor ve takım patronu Andreas Seidl, bu yıla mümkün olan en iyi şekilde başlayıp, sonrasında gelecek yıla odaklanmak istediklerini söylüyor.

Seidl, Crash.net'e verdiği demeçte, "1 Ocak'tan bu yana yeni aracımız üzerinde çalıştığımız sır değil. O tarihten beri herkes, paralel olarak gelecek yılın aracı üzerinde çalışıyor."

"Bence en önemli şey sezona gerçekten iyi şekilde başlamak olacak, ki eminim herkes bunu deneyecek. Çünkü bu, bir sonraki yılın aracına olabildiğince çabuk geçiş yapma fırsatı verecek."

"Bizim açımızdan bakarsam, gelecek yıl olduğu kadar bu yıl da rekabetçi olmak istiyoruz ve bu yüzden ilk yarışların ardından bu yılki aracı nasıl geliştireceğimize dair kararımızı vereceğim."

"Şu anda ekip olarak son derece olumlu bir ivme yakaladık ve bunu koruyabilmek için iyi bir sezon geçirmenin önemli olacağını düşünüyorum. Ancak bunu yaparken, önümüzdeki yıllarda, ön taraftaki ekiplerle aradaki farkı kapatmak istediğimizi unutmamalıyız. Bu açıdan büyük resmi göz önünde bulundurmak da önemli olacak."

"Yarış galibiyetleri için savaşabilecek bir konumda olmak istiyoruz ve bu yüzden 2022'deki büyük değişiklikleri fırsat olarak kullanmanın önemli olacağını düşünüyorum." dedi.

Seidl, durumun kendileri için kolay olmayacağının farkında.

"Açıkçası Formula 1'de yapılan sınırlı testler ve resmî testlerin gecikmesi göz önüne alındığında, şu anda içinde bulunduğumuz zorluğun farkındayız. Şunu söylemeliyim ki şimdiye kadar gördüğüm her şeyle, teste ve ilk yarışa hazırız. Özellikle bu salgın şartlarında, Mercedes'in Brixworth fabrikasındaki çalışanlarla harika bir ekip çalışmasına sahiptik. Ancak kışın güç ünitesi değiştirmek büyük bir zorluk ve ilk testte ortaya çıkabilecek olası sorunların farkındayız. Yine de güç ünitesi değiştirime konusunda büyük bir deneyimimiz var. Mercedes çalışanları da çok deneyimli, bu yüzden hazır olduğumuzu söyleyebilirim."