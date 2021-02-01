McLaren, 2021 aracı hakkında paylaşım yapmaya devam ediyor
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Yeni sezon hazırlıklarına devam eden ve yeni aracı 15 Şubat'ta tanıtacağını açıklayan McLaren, MCL35M'ye dair bir fotoğraf daha yayınladı.
Geçen yıl 2012'den sonra ilk kez şampiyonayı ilk üçte tamamlayan McLaren, 2021 hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.
15 Şubat'ta yeni aracının lansmanını yapacak İngiliz ekip, yeni aracının papaya rengine sahip olacağını zaten açıklamıştı.
Takım Mercedes motorlu MCL35M aracının lansmanına iki hafta kala ufak paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
İngiliz ekip bugün #MCL35M etiketiyle bir fotoğraf paylaştı ve bu fotoğrafta papaya turuncusundaki bir parçada "Ricciardo" yazdığı görülüyor.
Daniel Ricciardo yeni sezonda Lando Norris'in McLaren'daki takım arkadaşı olacak.
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
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paylaşım
yorumlar
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