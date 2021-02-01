Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

McLaren, 2021 aracı hakkında paylaşım yapmaya devam ediyor

paylaşım
yorumlar
McLaren, 2021 aracı hakkında paylaşım yapmaya devam ediyor
Ekleyen:
, Editör

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden ve yeni aracı 15 Şubat'ta tanıtacağını açıklayan McLaren, MCL35M'ye dair bir fotoğraf daha yayınladı.

Geçen yıl 2012'den sonra ilk kez şampiyonayı ilk üçte tamamlayan McLaren, 2021 hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

15 Şubat'ta yeni aracının lansmanını yapacak İngiliz ekip, yeni aracının papaya rengine sahip olacağını zaten açıklamıştı.

Takım Mercedes motorlu MCL35M aracının lansmanına iki hafta kala ufak paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

İngiliz ekip bugün #MCL35M etiketiyle bir fotoğraf paylaştı ve bu fotoğrafta papaya turuncusundaki bir parçada "Ricciardo" yazdığı görülüyor.

Daniel Ricciardo yeni sezonda Lando Norris'in McLaren'daki takım arkadaşı olacak.

 
Russell: "Formula1'deki her fırsat, son fırsat ya da kariyerinizin fırsatı olma potansiyelinde"

Önceki haber

Russell: "Formula1'deki her fırsat, son fırsat ya da kariyerinizin fırsatı olma potansiyelinde"

Sonraki haber

Di Montezemelo: "Rossi'nin F1'de Ferrari için yarışma planı, reklam amaçlı değildi"

Di Montezemelo: "Rossi'nin F1'de Ferrari için yarışma planı, reklam amaçlı değildi"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Ferrari'nin 2020'de yaşadığı sorunlar, tüm üreticiler için nasıl ders oldu?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari'nin 2020'de yaşadığı sorunlar, tüm üreticiler için nasıl ders oldu?

Vettel, Bahreyn'de "normal saçına" dönecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Bahreyn'de "normal saçına" dönecek

McLaren, 2021 aracı hakkında paylaşım yapmaya devam ediyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

McLaren, 2021 aracı hakkında paylaşım yapmaya devam ediyor

Di Montezemelo: "Rossi'nin F1'de Ferrari için yarışma planı, reklam amaçlı değildi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Di Montezemelo: "Rossi'nin F1'de Ferrari için yarışma planı, reklam amaçlı değildi"

Binotto, 2021'de galibiyet beklemiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto, 2021'de galibiyet beklemiyor

Williams, Renault'nun yeni müşteri ekibi olabilir mi?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Williams, Renault'nun yeni müşteri ekibi olabilir mi?

Mazda arka kanat sorunu sebebiyle Rolex 24 Saat'i kaybetmiş
IMSA IMSA / Son dakika

Mazda arka kanat sorunu sebebiyle Rolex 24 Saat'i kaybetmiş

Popov: "İngilizlerin %80'i Hamilton'ı Mercedes'te görmek istemiyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Popov: "İngilizlerin %80'i Hamilton'ı Mercedes'te görmek istemiyor"

Son Haberler

Di Montezemelo: "Rossi'nin F1'de Ferrari için yarışma planı, reklam amaçlı değildi"
F1 Formula 1 / Son dakika

Di Montezemelo: "Rossi'nin F1'de Ferrari için yarışma planı, reklam amaçlı değildi"

McLaren, 2021 aracı hakkında paylaşım yapmaya devam ediyor
F1 Formula 1 / Son dakika

McLaren, 2021 aracı hakkında paylaşım yapmaya devam ediyor

Russell: "Formula1'deki her fırsat, son fırsat ya da kariyerinizin fırsatı olma potansiyelinde"
F1 Formula 1 / Son dakika

Russell: "Formula1'deki her fırsat, son fırsat ya da kariyerinizin fırsatı olma potansiyelinde"

Ferrari'nin 2020'de yaşadığı sorunlar, tüm üreticiler için nasıl ders oldu?
F1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari'nin 2020'de yaşadığı sorunlar, tüm üreticiler için nasıl ders oldu?

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari'nin 2020'de yaşadığı sorunlar, tüm üreticiler için nasıl ders oldu?

2s
2
Formula 1

Vettel, Bahreyn'de "normal saçına" dönecek

8s
3
Formula 1

McLaren, 2021 aracı hakkında paylaşım yapmaya devam ediyor

46 dk
4
Formula 1

Di Montezemelo: "Rossi'nin F1'de Ferrari için yarışma planı, reklam amaçlı değildi"

33 dk
5
Formula 1

Binotto, 2021'de galibiyet beklemiyor

3s

Son Haberler

Di Montezemelo: "Rossi'nin F1'de Ferrari için yarışma planı, reklam amaçlı değildi"

Di Montezemelo: "Rossi'nin F1'de Ferrari için yarışma planı, reklam amaçlı değildi"

Formula 1
33dk
McLaren, 2021 aracı hakkında paylaşım yapmaya devam ediyor

McLaren, 2021 aracı hakkında paylaşım yapmaya devam ediyor

Formula 1
46dk
Russell: "Formula1'deki her fırsat, son fırsat ya da kariyerinizin fırsatı olma potansiyelinde"

Russell: "Formula1'deki her fırsat, son fırsat ya da kariyerinizin fırsatı olma potansiyelinde"

Formula 1
1s
Ferrari'nin 2020'de yaşadığı sorunlar, tüm üreticiler için nasıl ders oldu?

Ferrari'nin 2020'de yaşadığı sorunlar, tüm üreticiler için nasıl ders oldu?

Formula 1
2s
Binotto, 2021'de galibiyet beklemiyor

Binotto, 2021'de galibiyet beklemiyor

Formula 1
3s

Son Videolar

Ferrari: Sainz'ın Fiorano'daki ilk günü 00:32
Formula 1
30 Oca 2021

Ferrari: Sainz'ın Fiorano'daki ilk günü

Yuki Tsunoda - TÜM YÖNLERİYLE | Abu Dhabi'de Sahne Arkası Görüntüleri 19:43
Formula 1
29 Oca 2021

Yuki Tsunoda - TÜM YÖNLERİYLE | Abu Dhabi'de Sahne Arkası Görüntüleri

Ferrari, 2021 F1 motorunda neden değişiklik yapıyor? 04:21
Formula 1
28 Oca 2021

Ferrari, 2021 F1 motorunda neden değişiklik yapıyor?

James Allison, 2021 F1 kural değişikliklerini açıklıyor 12:49
Formula 1
27 Oca 2021

James Allison, 2021 F1 kural değişikliklerini açıklıyor

The Silver Arrows Story: Mercedes W04 03:30
Formula 1
25 Oca 2021

The Silver Arrows Story: Mercedes W04

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.