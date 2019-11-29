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Formula 1 / Son dakika

McLaren, 2020'de "tamamen özel" bir renk düzenine sahip olacak!

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McLaren, 2020'de "tamamen özel" bir renk düzenine sahip olacak!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
29 Kas 2019 10:11

McLaren, British American Tobacco ile imzaladığı yeni sponsorluk anlaşmasıyla 2020 Formula 1 sezonunda "oldukça" özel bir renk düzeniyle yarışacağını açıkladı.

Woking merkezli ekip bu yılın başında tütünsüz elektronik sigara markası BAT ile anlaşma imzalamıştı.

McLaren bu yıl takımlar şampiyonasında önemli bir ilerleme kaydetmeyi başardı ve Abu Dhabi GP öncesinde açıklama yapan BAT, 2020 yılında ortaklığı genişletileceğini duyurdu.

Yeni anlaşma maddi anlamda daha büyük olacak ve şirket, yeni anlaşmayla IndyCar ekibinin de sponsoru olacak.

McLaren'ın en büyük sponsoru haline gelmesiyle BAT'ın logoları yeni araçta daha belirgin olacak.

Açıklamaya göre şirket logoları yan sidepodlarda, Halo'nun içinde ve ön kanatta yer alacak.

McLaren CEO'su Zak Brown, aracın renk düzeninde de değişikliler olacağını söyledi.

Brown, "Şubat ayındaki lansmana kadar açıklamayacağız fakat araç tasarımımız oldukça özel görünüyor. Bunu seveceğinizi düşünüyorum ve sürprizi mahvetmek istemiyorum. Ama oldukça etkili görüneceğini ve yarış pistinde belirgin şekilde fark edileceğini söyleyebilirim." dedi.

Bununla birlikte Brown, BAT'la yapılan anlaşmaya rağmen tarihi paya turuncusunu koruyacaklarını da doğruladı.

"BAT bizim en büyük partnerimiz fakat hep papaya turuncusunda kalacağız."

BAT, McLaren'ın en önemli partneri olmasına rağmen isim sponsoru olmak gibi bir planları olmadığını açıkladı.

BAT'ın CEO'su Kingsley Wheaton, "İsim sponsorluğu konusunda özel bir arzumuz yok. Bulunduğumuz yerden oldukça memnunuz." dedi.

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Editör Jonathan Noble

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