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Formula 1 / Son dakika

McLaren: "2020'de konsept değiştirmek kumar değil"

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McLaren: "2020'de konsept değiştirmek kumar değil"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
21 Eki 2019 17:45

McLaren, 2020 F1 sezonunda planladığı konsept değişikliğinin, bu seneki aracında gösterdiği ilerlemeyi riske atacağını düşünmüyor.

Woking kökenli ekip, geçen senelerde sıkıntılar yaşamasına rağmen bu sene ilk 3 takımın arkasında en iyi takım olmayı başardı.

2020'de öndekilerle farkı bir adım daha kapatmayı hedefleyen McLaren, yeni tasarımında bazı konsept değişiklikleri yapacak.

Konsept değişikliği beraberinde risk getiriyor olsa da, takım patronu Andreas Seidl bu değişiklikleri yapmak zorunda olduklarına inanıyor.

Seidl, "Size şunu söyleyebilirim ki, bulunduğumuz noktaya bakarsak bu bir risk değil, fırsat."

"Hedefimiz açık. Sıradaki adımı atmak ve ilerlemek istiyoruz. Bu yüzden umarım öndeki takımlarla şu an bulunduğumuz konumun arasında bir yerde oluruz. Bu takım için harika bir başarı olur." dedi.

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Seidl, konseptte bazı değişiklikler olacak olmasına rağmen aracın devrim niteliğinde değişiklik geçirmeyeceğini söyledi.

Seidl, "Radikal bir değişiklik olmayacak. Zirvedeki takımlarla olan farka baktığımızda, kurallar çok değişmeden iyi bir adım atmaya çalışacağız. Bu, konseptin bir bölümünde değişiklik yapmamızı gerektirecek." dedi.

Seidl son olarak gelecek sene için planladıkları değişiklikleri bu sene test etmeyi planlamadıklarını söyledi.

Seidl, "Kurallar büyük ölçüde aynı kalacak, bu yüzden bu araçtan gelecek araca geçecek şeyler var. Ancak gelecek sene için geliştireceğimiz parçaları, bu sene piste çıkarmayacağız." dedi.

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Editör Jonathan Noble

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