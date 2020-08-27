McLaren, 2020 sonunda bisiklet takımı ortaklığını sonlandıracak

Woking merkezli takım, Formula 1’deki uzmanlığını bisiklet dünyasına getirmeyi umarak 2019’un başında Bahrain Merida takımı ile ortaklık kurmuştu.

Ancak uzun vadeli hedefler ve Mark Cavendish gibi başarılı kişilerle atılan imzalara rağmen koronavirüs pandemisi sonucunda McLaren’a zarar veren finansal zorluklar, plan değişiklerine neden oldu.

Bisiklet takımından yapılan açıklamada, bu sene sonunda McLaren’ın ekibe olan desteğini çekeceği ve odağını tekrardan dört tekerlekli yarışlara çevireceği doğrulandı.

McLaren, otomotiv operasyonlarını durdurmak zorunda kaldığı için ve yarış takımını geçici olarak askıya aldığı için koronavirüs pandemisinden sert şekilde etkilendi.

Büyük maliyet düşürme çalışmalarının bir parçası olarak McLaren Group, bazıları F1 takımından olmak üzere 1200 çalışanı işten çıkarmak ve yeniden yapılanma gerçekleştirmek zorunda kaldı.

Ancak Bahreyn Ulusal Bankası’ndan alınan 150 milyon sterlinlik borç, takımın nakit akış sorunlarını hafifletti ve uzun vadeli geleceğini güvence altına aldı.

McLaren, 2020 F1 sezonuna iyi bir başlangıç yaptı ve şu anda takımlar şampiyonasında dördüncü sırada yer alıyor.