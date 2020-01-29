McLaren, 2020 MCL35'i çalıştırdı!

McLaren, geçen yıl Renault motorlu MCL34'le uzun zaman sonra ilk kez podyuma çıkmış ve şampiyonada ilk dörde girmişti.

Bu yıl bir adım daha atmak ve öndekilerle arayı daha da kapatmak isteyen İngiliz ekip, yeni aracının lansmanını 13 Şubat'ta Woking'de yapacak.

McLaren bugün Twitter hesabı üzerinden yayınladığı kısa bir video ile 2020 Formula 1 aracını ilk kez çalıştırdığını açıkladı.

Dün de Mercedes W11'i çalıştırmış ve yeni aracını çalıştıran ilk ekip olmuştu.

İngiliz ekip yeni sezonda Carlos Sainz ve Lando Norris ile yarışmaya devam edecek.